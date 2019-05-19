شركة طيران الإمارات تكشف عن استمرار رحلاتها دون تغيير على الرغم من التحذيرات الأمريكية

قال المتحدث باسم شركة طيران الإمارات، أن الشركة على اطلاع كامل بالإشعار الصادر عن وكالة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي صدر في وقت مـاخر مساء الخميس الماضي.

وأصدر المتحدث باسم شركة طيران الإمارات، والذي نقلته الإمارات اليوم، بيانا أشار خلاله إلى أن رحلات الطيران الخاصة بالشركة تسير دون أي تغيير، موضحا أن الشركة على تواصل وثيق مع السلطات المعنية، سواء المحلية او العالمية، كما تقوم بمراقبة الأوضاع عن كثب.

وأكد بيان المتحدث باسم شركة طيران الإمارات أن “سلامة عملياتنا تبقى دائماً على رأس أولوياتنا من دون أدنى تهاون”.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، قد اصدرت تحذيرات للخطوط التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، تطالب بتوخي الحظر خلال تحليق الطائرات فوق أجواء خليج عمان والخليج العربي.

وتأتي تحذيرات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، في ظل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، في التحذيرات الصادرة عنها منذ الخميس الماضي، ونشرتها في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أن تلك التحذيرات تأتي بالتزامن مع “تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات”.

وبحسب وكالة الاسوشيتيد برس الأمريكية، فإن دبلوماسيين أمريكيين حذروا السبت، الثامن عشر من مايو / أيار، الطائرات التجارية التي تحلق فوق أجواء الخليج العربي، من مخاطر عدم التعرف على هويتها، وسط تنامي حالة التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران.

وذكر تحذير إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالحادثة التي وقعت قبل نحو ثلاثين عاما، إثر إصابة طائرة ركاب إيرانية بنيران الجيش الأمريكي بالخطأ، عقب معركة بحرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث لم تتعرف القوات الأمريكية على هوية طائرة الركاب الإيرانية، وأطلقت عليها النار ظنا بانها طائرة حربية، ما اسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 290 شخصا.