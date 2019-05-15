فيسبوك يعلن تشديد قواعد واحكام استخدام خاصية البث المباشر

قال شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، الخامس عشر من مايو / أيار، أنها ستشدد من قواعدها وأحكامها الخاصة بميزة بث مقاطع الفيديو مباشرة على منصتها الاجتماعية، وسط دعوات كبيرة للحد من ظاهرة العنف على الإنترنت، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وكان إرهابي مسيحي متطرف قد أقدم على قتل أكثر من خمسين مسلما داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، في الخامس عشر من مارس / آذار الماضي، حيث قام هذا الإرهابي ببث مقطع فيديو مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال قيامه بتنفيذ جريمته الإرهابية.

وأصدرت شركة فيسبوك بيانا أوضحت خلاله أنه سوف تبدأ في تفعيل سياسة الفرصة الوحيدة لاستخدام خاصية البث المباشر على منصتها الاجتماعية، حيث تمنه تلك السياسة الجديدة التي ستطبقها فيسبوك من منع أي مستخدم سبق له أن واجه إجراءات تأديبية من قبل فيسبوك، من استخدام خاصية البث المباشر بصورة مؤقتة.

وأوضحت شركة فيسبوك أن المستخدمين المخالفين سيمنعون لأاول مرة من استخدام خاصية البث المباشر عبر شبكة فيسبوك، وذلك لفترات زمنية محددة.

وأشارت شركة فيسبوك في بيانها أنها ستعمل على توسيع نطاق المخالفات التي تحدد من سيطبق عليه سياسة الفرصة الوحيدة.

وفيما لم توضح شركة فيسبوك المخالفات التي ستدفعها لتطبيق سياسة الفرصة الوحيدة على المستخدمين، أو المدة الزمنية التي ستستغرقها عمليات تعليق المخالفين من استخدام خاصية البث المباشر، إلا أن متحدثة باسم شركة فيسبوك أشارت إلى أنه “ما كان لمنفذ هجوم نيوزيلندا المسلح أن يبث جريمته مباشرةً بموجب القواعد الجديدة”.

تجدر الإشارة أن شركة فيسبوك قد أعلنت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أنها أزالت 1.5 مليون مقطع فيديو، يحتوي على مشاهد من الهجوم الإرهابي، خلال الأربعة وعشرين ساعة التي أعقبت الهجوم، قبل أن تعلن نهاية شهر مارس / آذار عن اكتشافها أكثر من 900 لإصدار مختلف من فيديو الهجوم الإرهابي.