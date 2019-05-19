تعرف على تشكيلة فريق الزمالك خلال مباراته اليوم أمام فريق نهضة بركان المغربي

يدخل فريق الزمالك المصري مباراته في ذهاب الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، ليلاقي فريق نهضة بركان المغربي، على ملعب الأخير ببركان.

ويمني جماهير الفريق الأبيض أنفسهم بإحراز نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، من أجل تسهيل المهمة على فريق الزمالك في مباراة العودة، والتي ستقام على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في السادس والعشرين من مايو / أيار الجاري، وإحراز لقب الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يدخل فريق الزمالك المصري بتشكيليته المكونة من عمر صلاح في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع بكل من عبد الله جمعة ومحمود الونش وحمدي النقاز ومحمود علاء، فيما سيشغل مركز وسط الملعب كلا من محمود عبد العزيز وطارق حامد، ليلعب أمامهم كلا من أحمد زيزو وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا، فيما سيلعب في مركز رأس الحربة عمر السعيد.

وكان المدرب السويسري والمدير الفني لفريق الزمالك المصري، كريستيان جروس، قد طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك، المساعدة في فرض السرية على المعسكر التدريبي لفريق الزمالك، والذي سيبدأ اليوم الخميس، السادس عشر من مايو / آذار في المغرب، ضمن استعدادات فريق الزمالك لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني لفريق الزمالك على ضرورة إحكام السيطرة على معسكر الفريق، تحسبا لتكرار الواقعة الشهيرة التي تعرض لها فريق الصفاقسي التونسي، والذي تسببت في إصابة لاعبي فريق الصافقسي التونسي بالقلق الشديد قبل ساعات قليلة من بداية المباراة التي جمعتهم مع فريق نهضة بركان، في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز فريق نهضة بركان بثلاثة اهداف نظيفة دون رد، ليصعد فريق نهضة بركان إلى المباراة النهائية وملاقاة فريق الزمالك.

وعبر الصفحة الرسمية لفريق الصفاقسي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار الفريق إلى الواقعة التي تعرض لها، والمتمثلة في إطلاق الفندق الذي كان يسكن به فريق الصفاقسي التونسي، لجرس الإنذار في الساعة الخامسة فجرا من يوم المباراة.

وعبر تغريدة له على حسابه الرسمي، قال فريق الصفاقسي التونسي أنه “تواصل الممارسات الدنيئة على وفد النادي الرياضي الصفاقسى ليلة المباراة أمام نهضة بركان، وانطلاقا من الساعة الخامسة صباحا كل منبهات الصوت الموجودة فى النزل تشتغل بدون سبب، عندنا رجال وباش يجيبوها، عاش النادي الرياضي الصفاقسى”.

وأبدى الجهاز الفني لفريق الزمالك، تخوفه من تعرض الفريق لمواقف مماثلة خلال معسكر الإعداد لمباراة الذهاب في الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، مطالبا مجلس الإدارة ببذل كافة الجهود الرامية لتأمين بعثة الفريق