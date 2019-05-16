الأهلي يخوض مباراته أمام انبي مساء اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز

يخوض فريق الأهلي المصري في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، السادس عشر من مايو / أيار، مباراة هامة مع فريق إنبي، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات فريق الأهلي المؤجلة من الدور الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويخوض فريق الأهلي مباراته أمام فريق إنبي، تحت ضغوط كبيرة لإحراز الفوز من أجل تأمين فريق الأهلي المصري للمركز الأول في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين فريقي الأهلي والزمالك، والذي يفرق بينهما عدد ضئيل من النقاط، ما يحفز كلا الفريقين للفوز في باقي مباريات الدوري المصري، انتظارا للمباراة الفيصلية التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية.

ويدخل فريق الأهلي مباراته اليوم أمام فريق إنبي، وبجعبته 70 نقطة جمعها من ثلاثين مباراة، فاز في 22 مباراة منها، بينما خسر في أربع مباريات، وتعادل في أربع مباريات أخرى، ليحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، فيما يدخل فريق إنبي الذي يحتل المركز التاسع وبجعبته 36 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 11 مباراة أخرى.

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق النادي الأهلي مارتن لاسارتي، على صعوبة مباراة فريقه الأهلي أمام فريق إنبي ، قائلاً: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب”.

وأوضح المدير الفني لفريق النادي الأهلي مارتن لاسارتي، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يسعى إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في الفوز بجميع المباريات المتبقية من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم، من أجل الفوز ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أن جميع المباريات المتبقية للنادي الأهلي في الدوري ستكون صعبة، نتيجة المنافسة الشديدة بين فرق الدوري سواء لاعتلاء القمة أو الهروب من المراكز الأخيرة وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية.