المدير الفني لفريق الزمالك يتخوف من مصير فريق الصفاقسي التونسي خلال رحلة المغرب

طالب المدرب السويسري والمدير الفني لفريق الزمالك المصري، كريستيان جروس، من مجلس إدارة نادي الزمالك، المساعدة في فرض السرية على المعسكر التدريبي لفريق الزمالك، والذي سيبدأ اليوم الخميس، السادس عشر من مايو / آذار في المغرب، ضمن استعدادات فريق الزمالك لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك المصري منافسه نهضة بركان، على ملعب الأخير، يوم الأحد المقبل، التاسع عشر من مايو / أيار الجاري.

وشدد المدير الفني لفريق الزمالك على ضرورة إحكام السيطرة على معسكر الفريق، تحسبا لتكرار الواقعة الشهيرة التي تعرض لها فريق الصفاقسي التونسي، والذي تسببت في إصابة لاعبي فريق الصافقسي التونسي بالقلق الشديد قبل ساعات قليلة من بداية المباراة التي جمعتهم مع فريق نهضة بركان، في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز فريق نهضة بركان بثلاثة اهداف نظيفة دون رد، ليصعد فريق نهضة بركان إلى المباراة النهائية وملاقاة فريق الزمالك.

وعبر الصفحة الرسمية لفريق الصفاقسي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار الفريق إلى الواقعة التي تعرض لها، والمتمثلة في إطلاق الفندق الذي كان يسكن به فريق الصفاقسي التونسي، لجرس الإنذار في الساعة الخامسة فجرا من يوم المباراة.

وعبر تغريدة له على حسابه الرسمي، قال فريق الصفاقسي التونسي أنه “تواصل الممارسات الدنيئة على وفد النادي الرياضي الصفاقسى ليلة المباراة أمام نهضة بركان، وانطلاقا من الساعة الخامسة صباحا كل منبهات الصوت الموجودة فى النزل تشتغل بدون سبب، عندنا رجال وباش يجيبوها، عاش النادي الرياضي الصفاقسى”.

وأبدى الجهاز الفني لفريق الزمالك، تخوفه من تعرض الفريق لمواقف مماثلة خلال معسكر الإعداد لمباراة الذهاب في الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، مطالبا مجلس الإدارة ببذل كافة الجهود الرامية لتأمين بعثة الفريق