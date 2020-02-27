منظور اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية

إن المهارات اللغوية الخاصة باللغة الإنجليزية هي المهارات التي تساعدنا على نطق اللغة بشكل سليم ومن خلالها نتمكن من استخدام اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من معايشة اللغة الانجليزية قراءة و كتابة واستخدام اللغة كي نرغب في توصيل رسالتنا للمتلقي بشكل سليم أو من خلالها نستطيع أن نتحدث إلى الآخرين والمختلفين عنا بشكل جيد فينصتون إلى ما نقول ومن خلالها نتمكن من أن نفهم ما نسمع له من موضوعات تهمنا أو نقرأ ما نهتم به ومكتوب بتلك اللغة..

مهارات اللغة الإنجليزية

إن مهارات اللغة الإنجليزية لها أهمية كبرى في تعلم اللغة، وعلى من يرغب في إتقان اللغة الإنجليزية عليه أن يتعرف على المهارات الأساسية لتلك اللغة، واكتساب تلك المهارات لم يعد صعبا سواء عبر المراكز المعتمدة أو مراكز التعلم والتدريب الاونلاين، ولعل أبرزها على سبيل المثال مدرسة إنجليش لايف التى تقدم 16 مستوى من مستويات تعلم الإنجليزية.

مهارة الاستماع إحدى مهارات اللغة الأساسية

إن الاستماع يعد في المرتبة الأولى من المهارات اللغوية التي نكتسبها منذ ولادتنا حيث يتمكن الطفل من اكتساب مهارة الاستماع في البدء قبل أن يقوم بترديد ما يجمعه من مهارات لغوية، وهو إحدى المهارات التي يتم تلقيها، وهي مهارة يستخدم فيها الإنسان عقله بجانب أذنه..

تعد مهارة الاستماع واحدة من المهارات الطبيعية التي تعتبر وجه آخر للكتابة أو التحدث، والهدف من التدريب على تلك المهارة هو إتقان اللهجات التي نرغب في تحدث اللغة بها بشكل سليم حيث نستمع لأصحاب اللغة الأصليين كيف ينطقون اللغة بشكل صحيح وعليها يمكننا التحدث مثلهم تدريجيًا، وإتقان مهارة الاستماع هو الإنصات جيدًا لطريقة نطق الحروف ومخارجها السليمة حتى نتمكن من نطقها بعد ذلك بشكل سليم..

مهارة التحدث واحدة من مهارات تعلم اللغة

التحدث هو إحدى المهارات التي نكتسبها عبر الحياة ويطلق عليها المهارة الإنتاجية حيث يتطلب من الإنسان استخدام صوته مع إشارات المخ ليخرج الكلمات وهي ناتجة عن إنصات الفرد للمحصلات اللغوية بشكل سليم، وقد يواجه الفرد بعض المشكلات خلال محاولاته للتحدث باللغة الإنجليزية..

المشاكل الشائعة خلال استخدام مهارة التحدث

إن التحدث باللغة الإنجليزية بشكل ماهر يتطلب التحدث بإحدى لكنات اللغة الأصلية وخروج الكلمات في جمل مرتبة بسرعة وطلاقة والوصول لمستوى عقلي سريع في تجميع الأفكار وترتيبها وخروجها بشكل منظم بصوتك وبلهجة سليمة، حيث أنه على الإنسان في حال رغبته التحدث بطلاقة عليه أن تكون أفكاره منظمة باللغة التي يرغب في الحديث بها وهذا تمرين عقلي وذهني، ويتم اكتسابه عبر محاولات التعلم في ترتيب نمط التفكير وتدريب المخ والعقل على طرق التفكير..

إن اتقان مهارة التحدث يعني الحديث بتلقائية سريعة دون التعطل أو التوقف من أجل التفكير في ترتيب الجمل المراد قولها وبدون أن يستخدم العقل كمترجم للمراد قوله بداخل رأس الإنسان..

والهدف من التمرين على تلك المهارة هو زيادة كفاءة المخ في التفكير مع حركة اللسان في خروج الحديث والنطق بالكلمات كما هو الحال في اللغة الأم..

مهارة القراءة إحدى المهارات الهامة لإتقان اللغة الإنجليزية

القراءة تعد في الترتيب الثالث وهو ما يكتسبه الإنسان بالتعلم وقد تعتبر مهارة الإنصات أو الاستماع والتحدث من المهارات الطبيعية التي يكتسبها الإنسان بالمحاكاة في حالة تعامله مع اللغة الأم، ومهارة القراءة يتعلمها الإنسان من خلال وضعه تحت ظروف التعلم، ولكن يوجد من تلك المهارة جزء يقال عنه مهارة طبيعية حيث أنه يتمكن الفرد من قراءة الأشياء بعينية وترجمتها حسب معرفته وعلى هذا المثال تحويل الصور البصرية إلى كلمات مفرداتها اكتسبها من مهارة الاستماع ويمكنه نطقها من خلال مهارة التحدث، وهذه المهارة تعتمد على الأنامل لدى أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى العينين لمن يتمكنون من الرؤية بشكل قوي وسليم، وهنا يكون تدريب العقل على إدراك الكلمات التي يتم قراءتها بشكل سريع وفهمها وتحليلها بالشكل المتزن مع حركة العينين أو الأنامل على الحروف..

مهارة الكتابة من المهارات المهمة لإتقان اللغة بشكل تام

على الفرد أن يكون متمكن من المهارات السابق ذكرها أعلاه بجانب تلك المهارة التي يتم اكتسابها بعد أن يتمكن الفرد من معرفة حروف الأبجدية التي منها تتكون الكلمات ومن خلال معرفته بمعاني الكلمات وتحليلها ويعرف قواعد اللغة جيدا يمكنه معرفة طريقة تكوين الجمل بشكل سليم ووضع المفردات التي كونها في حصيلته اللغوية ليشكل جمل مناسبة مع السياق المطلوب كتابة فيه تلك الجملة حيث أن اللغة الإنجليزية توجد فيها مفردات تعطي معاني مختلفة إن وضعت في أكثر من سياق وعلى الشخص الذي يرغب في معرفة السياق المناسب أن يكون على معرفة بالمعاني المختلفة والمتنوعة للكلمة، ويكون القاموس الخاص به والذي يستخدم فيه كلماته التي تناسب مجاله ومن المهم أن يكون على معرفة بالمفردات التي تعطي معاني أخرى في المجالات الأخرى حتى يتمكن من التعامل مع الآخرين باللغة وتطويع اللغة حتى تخدم مصالحه.