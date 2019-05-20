الدفاع الجوي السعودي يعترض صورايخ حوثية اطلقت باتجاه مكة المكرمة ومدينة جدة

تمكنت قوات الدفاع الجوي بالجيش الملكي السعودي، فجر اليوم الإثنين، العشرين من مايو / أيار، من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية، في محاولة لاستهداف مكة المكرمة ومدينة جدة.

واستطاعت قوات الدفاع الجوي بالجيش الملكي السعودي نم اعتراض الصاروخ المتجه إلى مكة المكرمة، فوق مدينة الطائف، فيما اعترضت الصاروخ الآخر فوق مدينة جدة.

ومن المنتظر أن تصدر المملكة العربية السعودية بيانا رسميا حول هذا الحادث في وقت لاحق، للتعليق على هذا الهجوم الصاروخي.

الجدير بالذكر ان مليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت مكة المكرمة بصواريخها الباليستية قبل ذلك، كان آخرها محاولات الميليشيات الانقلابية لاستهداف مكة المكرمة في يوليو / تموز من عام 2017.

ويأتي استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للأراضي السعودية في أعقاب استهداف التحالف العربي لدعم الشرعية والذي تقوده المملكة العربية السعودية، لعدد من قيادات الميليشيات الانقلابية.

حيث قامت المقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بشن أربع غارات جوية استهدفت عددا من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، الثامن عشر من مايو / أيار، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي، وتدمير آليات تابعة للميليشيات الانقلابية.

واستهدفت غارات المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية، أحد المنازل الواقعة في منطقة البداح بمديرية عبس، حيث كان يجتمع عدد من قيادات الميليشيات الانقلابية.

وتمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير مدفع مضاد للطائرات من عيار 23، وآلية عسكرية كانت بحوزة عناصر من الميليشيات الانقلابية في منطقة المخابي في مديرية مستبأ، فضلا عن تدمير مدفع من عيار 37 في جبل مشعر الواقع جنوبي غرب مديرية مستبأ

ونقل موقع العربية نت عن مصادر عسكرية يمنية، ان قوات الجيش الوطني اليمني، تمكنت من تطهير عدد من القرى الواقعة في نطاق مديرية مستبأ الواقعة في محافظة حجة.

وتأتي تحركات الجيش الوطني اليمني في مديرية مستبأ، بدعم من قبل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، والتي استهدفت تجمعات لعناصر الحوثي وآليات عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة من مديريتي عبس ومستبأ شمالي محافظة حجة.