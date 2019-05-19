ولي عهد المملكة يبحث جهود إرساء الاستقرار في المنطقة خلال اتصال هاتفي مع بومبيو

تلقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة، والجهود الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ولي العهد السعودي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وفي تطور آخر للأوضاع على الساحة الخليجية، والأحداث والهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية الأربع في خليج عمان، دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس السبت، الثامن عشر من مايو / أيار، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة لها “العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات”.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن خادم الحرمين الشريفين وجه دعوة إلى “أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة” في الثلاثين من مايو / أيار، من أجل بحث التطورات الأخيرة والهجمات التي شهدتها منطقة الخليج مؤخرا، وتداعيات تلك الأحداث على المنطقة.

وتأتي دعوة المملكة العربية السعودية لعقد قمتين عربية وخليجية طارئة، قبيل يوم واحد من انعقاد القمة الإسلامية التي ستستضيفها مكة المكرمة، في الحادي والثلاثين من مايو / أيار الجاري، لتنعقد القمتين العربية والخليجية الطارئة في الثلاثين من مايو / أيار.

كما نقلتصحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق عن مصادر خليجية، أن المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على طلب الإدارة الامريكية بإعادة نشر القوات الأمريكية المتواجدة على أراضي الدول الخليجية وفي مياه الخليج العربي.