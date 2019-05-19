عادل الجبير يدعو إيران إلى اتباع قواعد حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون المنطقة

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن النظام الإيراني لا يعمل من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاءت تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، التاسع عشر من مايو / أيار.

وشدد الجبير على أن المملكة العربية السعودية لا تريد الدخول في حرب، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أنه حال إصرار إيران على دخول المنطقة في حرب، فإن المملكة العربية السعودية قادرة على الرد بكل قوة وحزم على أي اعتداء.

وحث الجبير النظام الإيراني، على التعايش مع دول المنطقة، لامتناع عن تبني السياسات التخريبية بحق دول المنطقة، والالزام بقواعد حسن الجوار مع دول المنطقة، داعيا النظام الإيراني للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في تصريحاته، إلى أن النظام الإيراني يحاول تصدير الثورة إلى دول المنطقة.

كما دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية دول العالم لاتخاذ موقف حازم إزاء الممارسات الإيرانية، من أجل عدم دفع المنطقة إلى حافة الخطر.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ألمح إلى الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني بحق دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، مثل التورط الإيراني في إرسال متفجرات إلى المملكة العربية السعودية ومحاولاتها للمساس بأمن موسم الحج.

كما أشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى التورط الإيراني في الاعتداء على دبلوماسيين سعوديين، وتفجيرات مدينة الخبر السعودية، والاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في العاصمة الإيرانية طهران عام 2016، وتشكيل عدد من شبكات التجسس داخل المملكة العربية السعودية.

كما تحدث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عن دعم النظام الإيراني لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، والتي استهدفت المملكة العربية السعودية بأكثر من 255 صاروخا باليستيا.