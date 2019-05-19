التحالف العربي يستهدف مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في عبس ومستبأ

قامت المقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، بشن أربع غارات جوية استهدفت عددا من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، الثامن عشر من مايو / أيار، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي، وتدمير آليات تابعة للميليشيات الانقلابية.

واستهدفت غارات المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية، أحد المنازل الواقعة في منطقة البداح بمديرية عبس، حيث كان يجتمع عدد من قيادات الميليشيات الانقلابية.

وتمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير مدفع مضاد للطائرات من عيار 23، وآلية عسكرية كانت بحوزة عناصر من الميليشيات الانقلابية في منطقة المخابي في مديرية مستبأ، فضلا عن تدمير مدفع من عيار 37 في جبل مشعر الواقع جنوبي غرب مديرية مستبأ

ونقل موقع العربية نت عن مصادر عسكرية يمنية، ان قوات الجيش الوطني اليمني، تمكنت من تطهير عدد من القرى الواقعة في نطاق مديرية مستبأ الواقعة في محافظة حجة.

وأضاف موقع العربية نت نقلا عن مصادره العسكرية بالجيش اليمني، أن قوات الجيش اليمني نفذت هجوما على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أسفرت عن تحرير قرى الهله والحقف والحضن وجبل الحضن، الواقعة جنوبي غرب مديرية مستبأ.

وتأتي تحركات الجيش الوطني اليمني في مديرية مستبأ، بدعم من قبل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، والتي استهدفت تجمعات لعناصر الحوثي وآليات عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة من مديريتي عبس ومستبأ شمالي محافظة حجة.

الجدير بالذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية قد استهدف في الأول من مايو / أيار الجاري، مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في قاعدة الدليمي الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء، شملت مرافق صيانة الطائرات المسيرة دون طيار، ومنظومة الاتصالات، وأماكن تواجد مشغلي تلك المنظومة والأجانب الداعمين لعناصر الميليشيات الانقلابية.