المحلقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا تدشن برنامج الملك سلمان لإفطار الصائمين

دشن مكتب الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا، ممثلة عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحكومة المملكة، أمس الخميس، السادس عشر من مايو / أيار، برنامج خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لإفطار الصائمين في مملكة ماليزيا لشهر رمضان المبارك من عام 1440 هجرية، والذي يستهدف إفطار نحو 30 ألاف صائم في مختلف المدن الماليزية.

وشارك أكثر من 600 من طلاب الجامعة الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في برنامج التفطير الذي أقيم في رحاب الجامعة، بحضور عبد الرحمن الربيعان، الملحق الديني بسفارة المملكة في ماليزيا، وعدد من أعضاء هيئة تدريس الجامعة الإسلامية.

وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، ان برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في ماليزيا، يعد جزءا من المشاريع الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمسلمين بمختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، إلى أن برامج خادم الحرمين الشريفين لدعم المسلمين في رمضان، يجسد حرص قيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة على جمع المسلمين في أجواء روحانية ممتلئة بالحب والأخوة الصادقة، مما يعزز من تآلف المسلمين ووحدتهم وتآخيهم.

وقال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا “نلمس في ماليزيا كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتهما ورعايتهما كل عمل يخدم المسلمين”.

تجدر الإشارة أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين يتم تنفيذه خلال شهر رمضان الجاري، في نحو 25 دولة في مختلف أنحاء العالم، بإشراف من قبل الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حكومة المملكة.