منظمة البلسم الدولية تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 2500 شخص في تنزانيا واليمن

قالت منظمة البلسم الدولية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المنظمة بلغ أكثر من 2500 شخص، الذين تلقوا العلاج في العديد من التخصصات الطبية كعمليات القسطرة والقلب المفتوح والعيون، وجراحة المسالك البولية للأطفال والجراحة العامة للأطفال.

وقامت منظمة البلسم الدولية، والتي أنشأت قبل نحو 19 شهرا، بست رحلات دولية خيرية لتقديم الخدمات الطبية، في كل من دولتي اليمن وتنزانيا، فضلا عن تبرع المنظمة بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، والتي تستخدم في إجراء عمليات جراحة العيون والقلب، بجانب أجهزة التنفس الصناعي.

كما قامت منظمة البلسم الدولية، بإجراء الفحوصات الطبية والكشوفات على أكثر من 1900 مريض، الذين حصلوا على الأدوية اللازمة لهم في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضحت منظمة البلسم الدولية بإجراء نحو 55 عملية قلب مفتوح، وتركيب 334 قسطرة تداخلية علاجية، ونحو 150 عملية جراحية في العيون لإزالة المياه البيضاء، بالإضافة إلى إجراء 46 عملية للأطفال.

وسعت منظمة البلسم الدولية لتقديم الدعم الفني للأطقم الطبية في دولتي اليمن وتنزانيا، من أجل تمكين ورفع كفاءة الأطقم الطبية في تلك الدول، عبر تنظيم الكثير من البرامج التدريبية في المجال الطبي.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، وأستاذ واستشاري جراحة القلب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عماد بخاري، أن الخدمات التي تقدمها منظمة البلسم الدولية تأتي من قبل إيمان المنظمة بمد يد العون للمحتاجين دون النظر إلى اللون او العرق أو الجنس أو الدين.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، وأستاذ واستشاري جراحة القلب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المنظمة تسعى لتقديم الطب الإنساني في خطوة تهدف إلى تنمية وتعزيز العمل الخيري في المجال الطبي، من أجل خدمة المرضى في المناطق الفقيرة والمنكوبة.