العاهل البحريني يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإمارات والسعودية

أدان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل المملكة البحرينية، أمس الأربعاء، الخامس عشر من مايو / أيار، الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخرا.

وخلال الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع البحريني، قال العاهل البحريني أنه سيتم مواجهة أي محاولة لإثارة الفتن بكل حزم.

وشدد العاهل البحريني على ضرورة أن يلتزم الجميع بالثوابت الوطنية، ونبذ استغلال المنابر الدينية من أجل التعاطف مع الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت بيان، الأحد الماضي، أوضحت خلاله أن أربع سفن شحن مدنية، تابعة لجنسيات مختلفة، قد تعرضت لعمليات تخريبية داخل المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، على بعد نحو 115 كيلو متر من السواحل الإيرانية، وبالقرب من إمارة الفجيرة الإماراتية.

وأكد وزير الطاقة السعودي، على عدم تأثر النفط الذي كان بداخل ناقلتي البترول جراء العملية التخريبية، مشيرا إلى أن هيكلي السفينتين هما من طالتهما اضرار بالغة.

وأشار وزير النفط السعودي إن أن ناقلتي النفط، كانتا في طريقهما إلى ميناء رأس تنورة للتزود بالنفط السعودي، قبل التوجه لتزويد عملاء شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الامريكية بالنفط.

كما صرح المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الرابع عشر من مايو / أيار، وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، أنه “ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض”.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، أنه “باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات”.

من جانبه قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في حكومة المملكة، أن مخطتي ضخ النفط لخط الانابيب شرق – غرب، والذي يقوم بنقل خام النفط السعودي من حقول الإنتاج بالمنطقة الشرقية وصولا إلى ميناء ينبع على سواحل البحر الأحمر غربي المملكة، تعرضتا لهجوم من طائرتين مسيرتين دون طيار، ما أدى إلى اشتعال حريق في المحطة رقم 8، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على هذا الحريق، والذي خلف وراءه أضرارا محدودة.