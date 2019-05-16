رسالة مشتركة من السعودية والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن حول هجمات خليج عمان

بعثت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة النرويجية، برسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي، حول الهجمات التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية بخليج عمان، بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأوضحت الرسالة المشتركة التي بعثت بها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج إلى مجلس الأمن الولي، أن عمليات التحقيقات حول الهجمات التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية ما زالت جارية.

وأشارت رسالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج المشتركة، إلى أن السفن التجارية الأربعة، اثنتين منها يحملان العلم السعودي، فيما تحمل الثالثة علم الإمارات والسفينة الرابعة تحمل علم النرويج.

ونوهت رسالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج المشتركة، إلى أن التحقيقات الجارية حول الهجمات التخريبية تتم بالتعاون بين الدول الثلاث بالإضافة إلى شركاء إقليميين ودوليين، مضيفة أنه سيتم إطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وشددت رسالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج المشتركة، على أن تلك الهجمات التخريبية تعتبر تهديداً لسلامة وأمن حركة الملاحة البحرية والشحن الدولي، والسلم والأمن الدوليين،

وأوضحت رسالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج المشتركة، أن تلك الهجمات التخريبية المتعمدة لم تسفر عن وقوع أي إصابات، أو تسرب المواد الكيمياوية الضارة أو النفط إلى البيئة البحرية، لكنها ألحقت أضرار بهياكل 3 سفن على الأقل، فضلا عن تهديد سلامة وأرواح الطواقم التي كانت على متن تلك السفن.