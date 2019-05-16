التحالف العربي لدعم الشرعية يكشف عن عملية نوعية استهدفت مواقع عسكرية حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، السادس عشر من مايو / أيار، عن عملية نوعية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي ستضمن تحييد قدرات ميليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ الاعمال العدائية.

وأصدرت القيادة المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بيانا حول العملية العسكرية النوعية التي استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، أوضحت إنها “نفذت هذا اليوم الخميس عملية جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة”.

وأكدت القيادة المشتركة للتحالف العربي في بيانها أن “ما قامت به الميليشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب”.

كما شددت القيادة المشتركة للتحالف العربي في بيانها على أن “قوات التحالف لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية”.

وأضافت القيادة المشتركة للتحالف العربي في بيانها أن “عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكيلا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها”.

الجدير بالذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية قد استهدف في الأول من مايو / أيار الجاري، مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في قاعدة الدليمي الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء، شملت مرافق صيانة الطائرات المسيرة دون طيار، ومنظومة الاتصالات، وأماكن تواجد مشغلي تلك المنظومة والأجانب الداعمين لعناصر الميليشيات الانقلابية.