قصة مسلسل الانمي 91 Days مزيج بين الدراما والأكشن

هو سلسلة أنمي تلفزيونية تدور أحداثها حول عنصر الحظر وسعي انجيلو لاغوسا في الانتقام من عائلة فانيتي، وتعد السلسلة من إخراج هيرو كابوراغي وإنتاج توشيو ايزوكه وتشيهيروا مايدا وعدد حلقاته 13 حلقة وتم عرضه لأول مرة في 9 يوليو 2016.

تدور قصة المسلسل حول طفل يعيش مأساة وذلك بعد قيام مجموعة من المافيا بذبح إخوة ووالديه، وترتب علي ذلك أنه فقد كل شيء عزيز عليه وتخلي عن اسمه وهويته مستخدما اسم جديد وهو افيليو برونو وبعد فترة من مغادرته لمسقط رأسه وهي بلده تدعي لولس قرر العودة لكي ينتقم من قتلة أسرته وتعددت الأحداث بعد ذلك حول رغبته بالانتقام.

ابطال المسلسل

قام تاكاشي كوندو بالاشتراك مع تاكويا اغوتشي و سوما سايتو ودايسكي اونو وكوتارو نيشياما وغيرهم في القيام بتلك السلسلة ونجحوا فيها وفي تقديمها للمشاهد بصورة جيدة وذلك لإتقانه في تأدية الأدوار وتقمص الشخصيات وكانت هناك صعوبة وذلك لأن السلسلة تجمع بين الأكشن والدراما والتاريخ