إعادة فتح مستشفى الحرم للطوارئ أمام المرضى من ضيوف الرحمن والمعتمرين

قالت صحيفة سبق السعودية نقلا عن مصادرها، أن إدارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة وجهت بتشغيل مستشفى الحرم للطوارئ مساء أمس الخميس، السادس عشر من مايو / أيار، وذلك لاستقبال المرضى من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت مصادر صحيفة سبق داخل إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تم تشغيل مستشفى الحرم للطوارئ مساء أمس الخميس، عقب إغلاق المستشفى منذ بداية شهر رمضان المبارك قبل نحو عشرة أيام، فضلا عن عدم تشغيل المستشفى خلال موسم العمرة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة في حكومة المملكة قد افتتحت مستشفى الحرم للطوارئ قبل نحو عامين، حيث تضم المستشفى العديد من الأقسام الطبية، ما بين قسم العناية المركزة والتي تحتوي على خمسة عشر سريرا، بينها غرفة عزل مجهزة، تحتوي على أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية المرضى مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مضخات الحقن، وأجهزة مراقبة المرضى.

كما تحوي مستشفى الحرم للطوارئ، قسم الطوارئ، والذي يضم سبعة أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بينها سرير إنعاش قلبي رئوي، وجهازين للتنفس الصناعي أحدهما ثابت والآخر متنقل، بجانب غرفة للملاحظة تضم نحو اثني عشر سريرا.

كما تضم مستشفى الحرم للطوارئ، قسم الأشعة، والذي يحتوي على جهازين للأشعة السينية المتنقلة، يعملان بالنظام الرقمي، حيث لا تحتاج تلك الأجهزة إلى تحميض أفلام الأشعة من أجل إظهارها، بالإضافة إلى جهاز متنقل للأشعة المقطعية، وأجهزة فحص باستخدام الموجات فوق الصوتية.

كما يوجد داخل المستشفى مختبر طبي للقيام بجميع الفحوصات الطبية اللازمة، وصيدلية توفر جميع الأدوية التي يحتاجها المرضى بكميات كبيرة تكفي المرضى والمراجعين.