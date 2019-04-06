انتصارات تاريخية للاعبي البلاك جاك فى العالم

تعد لعبة البلاك جاك واحدة من أكثر ألعاب الأوراق شهرة وانتشارا على مستوى العالم ، لسهولة اللعبة من ناحية واستيعاب اللاعبين لها بسهولة ايا كانت جنسياتهم ، والسبب الثانى إنها لعبة الكازينو التي تحمل في طياتها أدنى نسبة ربح للكازينو وأعلى نسب النجاح.

طريقة لعبة بلاك جاك

الجدير بالذكر أن طريقة لعب البلاك جاك، ليست صعبة ولا تتطلب خبرة مسبقة في مجال اللعبة لتحقيق الربح فهي فقط تحتاج إلى الاطلاع على قواعد هذه اللعبة والتى يمكن مشاهدتها من خلال زيارة موقع arab casino على الإنترنت واليكم القواعد البسيطة لتلك اللعبة المحببة للكثيرين :

الرهان من $ 1 إلى All In. سوف يمنح الموزع اللاعب بطاقتين ويظهر أحد بطاقاته. يمكنك مضاعفة الرهان في أي وقت قبل أن تضغط أو تقف وتقسيم الرهان إذا كان اللاعب يحصل على ورقتين من نفس القيمة. لدى اللاعب خيار لإضافة المزيد من البطاقات عن طريق اختيار “HIT” لكنه يفتقد تلقائيًا إذا كانت قيمة البطاقات تتجاوز 21. انقر فوق “STAND” عندما يكون اللاعب مستعدًا للعب اليد. سيكشف الوكيل عن بطاقته المخفية ويجب أن يضرب دائمًا إذا كان لديه 16 أو أقل، سوف يتوقف عن ضرب إذا كان لديهم 17 أو أكثر. يربح اللاعب عندما تكون القيمة المجمعة لبطاقاته أكبر من قيمة التاجر.

وبينما يحاول العديد من المراهنين أن يتغلبوا على الكازينو باستخدام الطريقة التقليدية, قام بعض أصحاب العقول اللامعة بابتكار أخرى للتغلب على الكازينو، فدعنا نلقي نظرة على بعض أشهر حالات الفوز على الإطلاق في لعبة البلاك جاك.

المراهنون الاسكتلنديون يتغلبون على لعبة آس كينغ سوتيد التقدمية فى 2007 وفازوا بـ 74 الف جنيه استرلينى :

إن لعبة البلاك جاك التقليدية (المكونة من الآس وبطاقات الصور) تربحك حوالي 3/2 من أموالك وهذا لن يقوم بجعلك غنياً ولكن الفوز بالجائزة الكبرى المرتبطة بهذه اللعبة قد يجعلك غنياً

تقدم العديد من الكازينوهات الآن بدائل خاصة للفوز بالجوائز الكبرى عند اللعب بلعبة البلاك جاك. وعند المراهنة فإن هناك مقداراً معيناً يمكنك المطالبة به في حال كنت تملك في يدك بطاقاتٍ معينة.

ربح مقامر محظوظ في أواخر عام 2017 مبلغاً يزيد عن 73000 جنية استرليني عندما كان يقوم بلعب لعبة البلاك جاك (اس كينغ سوتيد) في كازينو محلي في اسكوتلندا. وكما يقترح الاسم فإن اللاعب يحصل على الجائزة الكبرى في حال كان يمتلك في يده بلاك جاك اعتيادية مع بطاقة الآس والملك المناسبة, ويمكنك الاطلاع على بعض المفاتيح الأساسية لتحقيق الفوز في لعبة طاولة البلاك جاك.

بطولة العالم للعبة البلاك جاك 2004 فى كونيتيكت – ربحوا 500 ألف دولار أمريكي

قام بعض أصحاب الأدمغة الذكية في أوائل عام 2000 بركوب موجة ازدهار لعبة البوكر والترويج لفكرة تقديم لعبة البلاك جاك على التلفاز لعامة الناس.

تم إنشاء وتقديم بطولة العالم للعبة البلاك جاك من قبل قناة الكابل جي أس إن (شبكة خاصة بعرض الألعاب) وقامت بجلب مجموعة من المشاهير لتقديم هذه اللعبة من على طاولة البلاك جاك. ومن هؤلاء المشاهير نذكر الساحر بين جيلليتي مع أساطير استراتيجية حساب الورق مثل ميكي روزا و ام أي تي مايك أبونتي بالإضافة إلى المؤلف بين ميزريك الذي قام بالكتابة عن تغلب فرق ام اي تي (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) على الكازينوهات وكسر سلسلة أرباح كازينوهات فيغاس.

حيث ربح أبونتي جائزة الموسم الأول النهائية الكبرى بمبلغ 100000 دولار أميركي واحتلال الشهير ديف ستان من “هوليوود” للمرتبة الثانية. ومن ثم عاد البرنامج للظهور لمدة ثلاث مواسم أخرى وقامت أليس والكر التي ربحت مؤخراً بطولة بوكر البطاقات الثلاث التي تم عرضها على شاشة التلفاز من خلال هذه القناة بربح الموسم النهائي من سلسلة ألعاب الطاولة العالمية وكانت جائزتها 500000 دولار .

الكازينو المباشر فى ميريلاند- امريكا – ربحوا 500 الف دولار امريكي

أعلن الكازينو المباشر في ميريلاند, الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام 2017 عن بطولة يقوم فيها 300 لاعب محلي بالتنافس في هذه البطولة للحصول على مقعد في دورة أبطال عام 2018.

ويتنافس على البطولة الشهرية النهائية 24 بطلاً من الأبطال الذين وصلوا للمرحلة النهائية, سيقوم البطل النهائي باللعب مع هؤلاء اللاعبين للحصول على الجائزة الكبرى المقدرة بمبلغ 500000 دولار أمريكي.

بطولة البلاك جاك النهائية بمجموع جوائز يقدر بـ مليون دولار – 2006 / 200

بعد النجاح الذي حققته بطولة العالم للبلاك جاك, اطلقت شبكة سي بي اس سلسلتها الخاصة من بطولة البلاك جاك على شاشة التلفاز.

وتم لعب الجولة النهائية من بطولة البلاك جاك بطريقة “الإقصاء” وهذا يعني أن اللاعبين الذين لديهم أقل عدد من الفيش بعد حصولهم على ورق 8, 16, 25 سيتم طردهم خارج المنافسة والإبقاء على بقية اللاعبين للتنازع على لقب البطولة .

كانت فكرة الإقصاء في لعبة البلاك جاك صيحة كبيرة في هذا المجال حيث نجح عدد كبير من محترفي هذه اللعبة في العبور من هذه المرحلة. وحضر هذه المنافسة عدد كبير من المشاهير مثل آني ديوك و فيل هيلموث (الذي ربح حلقة كافة النجوم) و جوني تشان.