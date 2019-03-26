كيفية المراهنات في لعبة روليت بشكل احترافي

ربما قد تظن أن هناك توجد الاستراتيجية الخاصة التي ستساعدك في التغلب على لعب روليت بمال حقيقي. بالطبع، لقد سمعت عن الاستراتيجيات والتقنيات المربحة المستخدمة في لعبة الروليت للتغلب عليها، لكن النقطة الفاصلة هي تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل صحيح. وبعد الاختبارات العديدة أدرجنا استراتيجيات الأكثر فعالية في لعبة الروليت وهذه الاستراتيجيات تنص على نظام الإحالة المرجعية وموقع أجهزة الكمبيوتر.

هل يمكن التغلب على لعبة الروليت؟

لقد قرأت العديد من المقالات حول لعبة الروليت وهذه المقالات تقدم لك العديد من الأسرار والاستراتيجيات التي تشرح فيها كيفية التغلب على لعبة الروليت. بعض المقالات تتنول إشكالية أنظمة لعبة الروليت وكيفية لعبها بشكل محترف في الكازينوهات على الإنترنت التي نجذب نسبة كبيرة من اللاعبين مؤخراً. والسبب في زيادة شعبية لعبة الروليت اون لاين تنص على الفرق بين الكازينوهات على الإنترنت والكازينوهات التقليدية.

كيفية التغلب على طاولة الروليت

طاولة الرهان ليست لها علاقة بالتغلب على لعبة الروليت، لكن عادةً تنص استراتيجية الفوز في الروليت على الطاولة وهذا شيء خطير. يعتمد تقنية تحديد الرقم في لعبة الروليت على العجلة والكرة فقط وطاولة الرهان لا تُستخدم إلا بوضع الرهان، بحيث معرفة الظروف الأولية تتيح لك فرصة التغلب على لعبة الروليت. في هذه اللعبة، الظروف الأولية هي حركة العجلة والكرة في لعبة الروليت يجب عليك أن تركز بشكل أساسي على تنبؤ مكان سقوط الكرة على العجلة. قال أينشتاين ذات مرة إنه لا يمكنك التغلب على طاولة الروليت إلا إذا سرقت منها المال، وهو كان يقصد طاولة الرهان وليست العجلة. يمكنك أن تكون متأكداً مما إذا كان أينشتاين يخصص وقتاً للتغلب على الروليت وهو كان يدرس فيزياء عجلة الروليت ويتجاهل طاولة تماماً

هل يمكنك التغلب على توليد الأعداد العشوائية (RNG) في لعبة الروليت؟

هناك الفرق الشاسع بين مبدأ لعبة الروليت وتوليد الأعداد العشوائية. توليد الأعداد العشوائية هو عبارة عن ماكينة القمار (السلوت) ولا يمكن للأحد التغلب عليها مشكل مستمر إلا باستخدام الحيل مثل عصا الضوء التي تعمي الآلية في ماكينة القمار لذا التغلب على ماكينة القمار التي تشبه مبدئيا بلعبة الروليت مع توليد الأعداد العشوائية يكون تفريباً مستحيلاً.

استخدام الرياضيات في التغلب على الروليت

كل دورة هي تجربة مستقلة، وعلى المدى الطويل، سيفوز الكازينو بطبيعة الحال، لعبة الروليت تختلف عن ألعاب الورق مثل بلاك جاك حيث تتغير احتمالات الفوز عند توزيع البطاقات. لكن يعتقد البعض أنه من الممكن استغلال الطريقة التي يتم بها وضع عجلة الروليت لمنح أنفسهم ميزة. تتمثل الفكرة في أنه من الممكن وضع الرهانات على تخطيط العجلة بطريقة مضمونة للفوز. يتم ترتيب الأرقام على العجلة سواء أكانت الأمريكية أم الأوروبية بطريقة مختلفة. العجلة الأمريكية لديها اثنين من الأصفار وهذا مهم لأنه يضاعف ميزة الكازينو حيث يمكنك أن تخسر حوالي 5.26 % من الأموال التي تراهن، وعند اللعب على العجلة الأوروبية راح تخسر حوالي 2.7 % من المبلغ. يجب أن يكون النظام الذي أنت تطبقه مزيجًا من استراتيجية اللعب واستراتيجية لإدارة الأموال، بمعنى أنه من المستحيل اختبار الآلاف من الدورات في الكازينو بدون الخسائر المالية الضخمة. الشيء الذي ننصح به هو تجربة برنامج اختبار نظام الروليت وهذا البرنامج هو عبارة عن البرمجية التي تتنبأ نتائج اللعبة اعتماداً على الاستراتيجية التي اخترتها. البديل هو المخاطرة بخسارة آلاف الدولارات فقط لتجد أن الاستراتيجية التي اخترتها لن تنفع على مدى الطويل.

هل يمكنك التغلب على موزع الروليت؟

هناك الطريقة الأخرى التي راح تساعدك في لعبة الروليت وهي تنص على تحليل صفات الموزع حيث يمكنك تنبؤ نتيجة الدورات اعتماداً على سلوك وتصرف الموزع في الكازينو. هذه الاستراتيجية تسمى بتوقيع الموزع حيث لدى كل موزع تكون سرعة الافراج عن عجلة المعينة واتساق الكرو الخاص به.

لكن بشكل عام، لا يؤثر الموزع على فيزياء العجلة وكما هو لا يؤثر على تحيز عجلة الروليت أو الطرق التي تتنبأ بها أعداد عجلة الروليت. هناك الاستثناء الوحيد وهو تأثير الموزع على سرعة دوران العجلة الذي يدوره وهذا يؤثر على ارتداد الكرة على العجلة ونظراً لذلك يمكنك أن أحلل سرعة الدوران ونطاقاته.

هل يمكنك التغلب على ماكينات الروليت؟

تتم عملية لعب لعبة الروليت بمشاركة الموزع الذي يدور العجلة، لكن هناك النوع الأخر من الروليت الذي لا يطلب مشاركة الموزع نهائياً. ماكينة الروليت الأتوماتيكية هي عبارة عن الجهاز الذي يستخدم ضاغط الهواء أو المغناطيس لتدوير الكرة. مع هذه الروليت، لا تزال فيزياء العجلة متورطة على الرغم من وجود العنصر العشوائي. والسؤال المطروح في هذا الصدد: هل هناك استراتيجية التغلب على هذه الماكينة؟ الجواب يعتمد على الطريقة التي تستخدمها لتنبؤ الدورات. في حالة مع ماكينة الروليت الأتوماتيكية علينا ألا ننسى وجود التدابير المضادة التي تستخدمها الماكينة ضد اللاعب لتقليل وقضاء على حافة اللاعب بشكل كبير. بشكل عام، هذه الماكينة يلعب دور الرادع للاعبين محترفين ولا تقضي تمامًا على حافة اللاعب.

في النهاية، نود أن نقول إنه من المهم جدا زيادة دقة التنبؤات وبلورة استراتيجيتك للتغلب على لعبة الروليت. يجب عليك أن تفهم أن الطريقة الوحيدة لزيادة دقة التنبؤات هي من خلال استخدام فيزياء الروليت، حيث استخدام الفيزياء هو أساس في أي نظام أو استراتيجية التغلب على هذه اللعبة على مدى الطويل.