كيا كادينزا بشفروليه إمبالا.. المقارنة الأكثر فخامة في 2019

تعتبر موديلات كيا وشفروليه الرياضية متعددة الإستخدام من أشهر موديلات ذلك النوع من السيارات في الخليج وسوق السيارات عامة ونعرض في هذا المقال لمقارنة بين أثنين من أهم موديلات كلا منهما لعام 2019 وهما كيا كادينزا وشفروليه إمبالا.

ونبدأ بكادينزا 2019 حيث تستخدم كيا أحدث الابتكارات في مجال المعادن والمواد اللاصقة فقامت بتقديم وضعية ركوب تعالج التوتر وتمنحك المتعة المتناهية في كادينزا 2019 إلى جانب نظام السلامة الذي تم تحسينه بشكل كبير كما تم اختباره في عدد لا يحصى من عمليات محاكاة التحطم واختبارات التصادم الفعلي؛ لتعطي كيا كادينزا الراحة والأمان لكل من يسعى لشرائها.

كما أن السيارة يتجلى فيها الطابع الرياضي بوضوح، بالإضافة إلى أنها مزودة بالعديد من الخصائص والمزايا التي تسلب الأنظار حيث يبدأ خط المنسوب من المصابيح الأمامية إلى المصابيح الخلفية، كما تتمتع بقاعدة إطارات طويلة وربع نافذة زجاجية خلفية امتدت حاليًا لتتجاوز الباب، كما أن الخطوط تعبر عن كل شيء رائع، فهي واحدة من السيارات السيدان الفاخرة التي تم تصميمها للأداء الحيوي والديناميكي، والتي تتميز بالقوة والمتانة في الحركة ونظام تعليقها الفاخر.

كما نجد أن التصميم الداخلي لسيارة كادينزا 2019 الجديدة كليا أكثر ترتيبا مع وجود أجهزة مرتفعة حول الساعة القياسية، حيث يتوفر فيها نظام شاشة ملونة لتحديد المواقع، لتوفير معلومات فورية عن حركة المرور في نفس الوقت إن وجدت، إلى جانب وجود كاميرا احتياطية وهوائية على شكل زعانف سمكة القرش.

كما أن السيارة تتميز بوجود نظام أوتوماتيكي مزدوج للتحكم في درجة الحرارة، فهو يمنح السائق والراكب الأمامي إمكانية التحكم بشكل مرن ومستقل في درجة الحرارة وسرعة المراوح.

و تتميز كادينزا 2019 بوجود فرامل كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS؛ لمتابعة الضغط في كل إطار، إضافة إلى نظام الكشف عن النقطة العمياء أجهزة الاستشعار الرادارية لمراقبة النقطة العمياء وتنبيه السائق إذا جرى الكشف عن وجود أي سيارة داخل مجال هذه النقطة، بخلاف أنظمة الكشف عن النقطة العمياء السابقة، فعندما تقترب أي سيارة من النقطة العمياء عندما تشرع سيارة كادينزا في الخروج نحو مسار هذه السيارة، يقوم كاشف النقطة العمياء/غير المرئية الذكي بالضغط على الفرامل على إطارات الأمامية الخارجية للمساعدة في الحفاظ على كادينزا في مسارها.

يستخدم نظام ASCC في سيارة كادينزا 2019 جهاز استشعار راداري يوجد في الجزء الأمامي من السيارة لرصد ومعرفة المسافة أمام السيارة حيث يقوم النظام تلقائيا باستخدام الفرامل / المكابح للحفاظ على مسافة “آمنة” محددة سلفا كما يمكنه حتى إيقاف السيارة على نحو كامل، إذا لزم الأمر حتى تبتعد السيارة من أمامك.

ويستخدم نظام التحذير من مغادرة المسار كاميرا مثبتة في الجزء العلوي من الزجاج الأمامي لمراقبة علامات المسارات على الطريق، حيث يقوم بتنبهك في حال انحراف السيارة من المسار عندما لا تقوم بتنشيط إشارة الانحراف / الدوران.

أما سيارة شفروليه إمبالا 2019.. فهى فخمة وواسعة من الداخل، وتتمتع بمزايا أمان متقدمة إضافة إلى أداء مميز، فهى سيارة رحبة ومصممة لتلائم مهارات قيادتك ولتطويرها.

كما أنها مزودة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، واستهلاك الوقود 12.1 كم/لتر، إضافة إلى أنه بها 10 وسائد أمان هوائية، صنعت تفاصيل السيارة بعناية فائقة تلامس الكمال ويتجلى ذلك بوضوح بانسيابيتها العالية والراحة الفائقة التي توفرها لتمنحكم تجربة قيادة يستحيل نسيانها.

وتتميز إمبالا 2019 بالكفاءة والأداء القياسي، ومع تكنولوجيا الحقن المباشر للوقود وتكنولوجيا التشغيل والتوقف، ستستمتع أكثر بقيادة سيارة إمبالا بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، قوة 305 حصان، كما يوجد ميزة الحقن المباشر للوقود وميزة التوقيت المتفاوت للصمامات من 0-100 كم/ساعة في 6.8 ثانية.

كما يوجد بها نظام توجيه فاخر يوفر أعلى درجات الدقة والاستجابة والتحكم بالإضافة للمرونة الفائقة بفضل المقود ذو نصف القطر الصغير، ولمزيد من التحكم والراحة فإن ميزة الجهد المتنوع المتوفرة ستعمل على تعزيز قوة الدعم أثناء المناورات في السرعات المنخفضة، وهذا بدوره يساعد على الاستمتاع بقيادة مريحة ضمن طرقات المدينة المزدحمة.

وزودت الشركة السيارة بنظام معلوماتي ترفيهي تتيح لك شاشة اللمس الخاصة بنظام شيفروليه المعلوماتي وإرسال وتلقي الرسائل، والاستماع إلى الموسيقى والمزيد، وشاشة مركزية منسدلة تكشف مساحة التخزين مع منفذ USB، ومنفذ صوتي وميزة بلوتوث 3.0 للتوصيل اللاسلكي للبث السهل.

كما تتميز شفروليه إمبالا 2019 بوجود وضعية الذاكرة الخاصة بالسائق فمن خلاله يمكنك برمجة إمبالا لتحفظ لك وضعيتين مختلفتين للمقعد وعجلة القيادة والمرايا الخارجية بما يلائم رغبتك، كل ما عليك فعله هو الضغط على أحد أزرار حفظ الوضعية الملائمة لك وتقوم إمبالا تلقائيا بإعادة ضبط المقود ومقعد السائق والمرايا الخارجية بالطريقة التي تريدها.