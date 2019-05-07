يعتبر نظام الرعاية الصحية الألمانية من أفضل الأنظمة في العالم. يتم تمويل الطب في هذا البلد بسخاء. تستخدم هنا أحدث الإجراءات التشخيصية والتقنيات العلاجية. كل هذا يُؤتي ثماره: إن متوسط العمر المتوقع للمواطنين الألمان في الوقت الحاضر هو الأعلى في أوروبا.

أنواع المستشفيات في ألمانيا

توجد في ألمانيا أنواع مختلفة من أشكال الملكية. تنقسم جميع المؤسسات الطبية إلى:

الحكومية؛

الخاصة؛

الجامعية؛

الكنسية.

يقع الطلب الأكبر بين السياح الأجانب على مستشفيات ألمانيا الجامعية. هي الأكبر وعادة ما تكون متعددة التخصصات. تجمع المستشفيات الجامعية بين العمل العملي والأبحاث. يتم هنا استخدام الابتكارات بسرعة وتظهر طرق علاج أكثر وأكثر فعالية.

أفضل مستشفيات ألمانيا

الرعاية الصحية الألمانية مبنية بطريقة تمكن ليس فقط السكان المحليين الحصول على الرعاية الطبية ولكن أيضاً السياح الطبيين. فيما يلي بعض المستشفيات التي يتم فيها علاج المرضى الأجانب في كثير من الأحيان:

مستشفى شاريته الجامعي. المؤسسة الطبية الأكثر موثوقية ليس فقط في ألمانيا، ولكن في أوروبا أيضاً.

تستقبل كل عام أكثر من مليون مريض. من هنا جاء أكثر من نصف الألمان الحاصلين على جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء والطب. يتم فيه إجراء الكثير من الأبحاث وإدخال استخدام ابتكارات الطب العالمي بسرعة.

مستشفى جامعة بون. يتخصص في العمليات الجراحية عالية الجودة. يتم تطوير جميع فروع الطب بشكل جيد هنا. تعطى الأولوية لعلاج الأورام وجراحة الأعصاب وجراحة القلب. تم فيه تجهيز أحد أفضل مراكز الأورام في ألمانيا. يعمل في المستشفى 30 غرفة عمليات من أحدث طراز.

مستشفى آخن الجامعي. يعتبر مركز أعلى مستوى جامعي. يقدم الخدمات في جميع مجالات الطب. يشتهر بالجودة العالية للرعاية والظروف الجيدة للمرضى وإعادة تأهيل عالي الجودة بعد الأمراض والعمليات الجراحية السابقة.

فحص الجسم في ألمانيا

لا يأتي الناس إلى المستشفيات الألمانية للعلاج فحسب، بل للفحص أيضاً. يتم هنا تطوير برامج للفحص. تتجلى في فحص سريع للجسم خلال يوم-يومين لوجود مجموعات معينة من الأمراض. هناك برامج منفصلة للرجال والنساء والأورام والقلب والمسالك البولية، إلخ.

بسبب الدقة العالية للتشخيص، يمكن اكتشاف معظم العمليات المرضية في مرحلة مبكرة. هذا يسهل علاجهم كثيراً. لذلك، من الأفضل على كل شخص تخصيص يوم واحد في السنة لزيارة ألمانيا وفحص الجسم.

العلاج في الخارج

إذا كنت ترغب في استخدام الخدمات الطبية في الخارج، فاتصل بأخصائيي Booking Health. خدماتنا ومزايانا:

اختيار أفضل عيادة تلبي أهدافك؛

أخذ موعد في تواريخ مريحة؛

توفير التواصل مع الأطباء؛

إعداد البرنامج مع مراعاة الفحوصات السابقة؛

تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 50٪ بسبب غياب الدفع الإضافي للمرضى الأجانب؛

مراقبة البرنامج في جميع المراحل؛

المساعدة في الحصول على الأدوية وشحنها؛

مراقبة الحسابات وإعادة الأموال الغير منفقة؛

تنظيم الفحوصات الإضافية.

سوف توفر Booking Health الخدمات اللازمة: المساعدة في الأعمال الورقية وحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. سنستقبلك في المطار الألماني وننقلك إلى المستشفى، وسنوفر لك بعد العلاج النقل إلى المطار.