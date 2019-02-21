تعرّف على أفضل مراكز زراعة الشعر في تركيا

تساقط الشعر هو مشكلة وراثية بشكل كبير وتؤثر هذه المشكلة على الرجال في الغالب، وبعض النساء يمكن أن يعانين بدرجات مختلفة من تساقط الشعر، على الرغم من أن الرجال في جميع أنحاء العالم يتأثرون بمسائل فقدان الشعر، إلا أن هناك انتشارًا لهذه الحالة المرضية غير الجمالية، في مناطق معينة من العالم مثل أوروبا والشرق الأوسط، لذلك يذهب الكثير من المرضى لإجراء عمليات زراعة الشعر في تركيا.

ما الذي يميز مراكز تركيا ويجعلها الرائدة في مجال زراعة الشعر؟

يفضل الأشخاص على مستوى العالم إجراء عمليات زراعة الشعر في تركيا بسبب حقيقة أنها تعد الآن القبلة الأهم في عمليات زراعة الشعر، حيث يقدر أن حوالي 5000 شخص يصلون هناك فقط لهذا الغرض.

هناك سبب آخر يجعل تركيا تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط الرجال بسبب حقيقة أن عيادات زراعة الشعر التركية تقدم أسعارًا مناسبة للعملاء وخدمات تنافسية.

تقدم المملكة المتحدة في الوقت الحالي خدمات عالية الجودة لعمليات زرع الشعر، ولكنها مكلفة إلى حدٍّ ما عند مقارنتها بتكاليف زراعة الشعر المتوفرة في تركيا، على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يتوقع من الرجال البريطانيين دفع مبلغ يتراوح من 7000 جنيه إسترليني إلى 30.000 جنيه إسترليني، وهذا يعتمد على العيادة التي يتم فيها إجراء العملية، ونوع زراعة الشعر التي يريدها المريض أو الذي أوصى به الطبيب، وكذلك على عدد البصيلات المستخلصة والمزروعة (وهذا يتأثر بدرجة صلع المريض).

حقيقة أن تركيا تعمل بأسعار أقل مقارنة بالدول الأخرى لا تعكس بأي شكل من الأشكال أن العيادات المحلية قد تقدم خدمات ذات نوعية رديئة. من المهم معرفة أن تركيا كانت واحدة من المناطق الأولى التي تطور فيها إجراء عملية زراعة الشعر بالاقتطاف (FUE)، والأطباء المحليين لديهم خبرة وفهم متعمق في إجراءات زراعة الشعر، يحتوي مشفى فيرا كلينيك على فريق طبي معتمد وموثوق به في عمليات زراعة الشعر. للمزيد اضغط هنا.

كيف يمكنك اختيار أفضل مركز لزراعة الشعر في تركيا؟

هذه العملية الهامة، التي تؤثر حتى على تقديرنا لذاتنا واختفاء أمراض مثل القلق أو الاكتئاب يجب أن تتم بأكبر قدر من الرعاية والأمان، للقيام بذلك، يصبح من الضروري معرفة كيفية اختيار العيادة المناسبة لزراعة الشعر.

المهنية مع خبرة مجربة

حينما تفكر في الخيارات المتاحة لإجراء عملية زراعة الشعر، يجب أن تعرف جيدًا تحت أيدي من ستضع أمر فروة رأسك، للقيام بذلك، يجب أن تعرف من يكون الشخص الذي سيقوم بإجراء العملية، لذلك لا تحرج من طلب الاتصال بالمرضى الذين يمكنهم تقديم شهاداتهم الصادقة، مع مراعاة الحفاظ على خصوصيتهم.

وبالمثل، لا تنسى البحث عن آراء حول العيادة وبقية الموظفين، بطريقة أكثر عمومية، على الرغم من أن هذه النقطة هي بالتأكيد أقل أهمية، إلا أنها ستحدد مستوى من الراحة أثناء الزيارات إلى العيادة.

الاتصال الجيد

بالطبع، إذا اخترت عيادة في تركيا أي خارج نطاق بلدك، يجب عليك التأكد من حصولك على جميع التسهيلات بحيث يكون التفاهم بين الطرفين كليًا، من أجل القيام بذلك، فإن المترجم الذي يسمح بإجراء محادثة مناسبة بين العميل والمهنيين أمر ضروري. كما يجب أن تكون الوثائق الخاصة بالعملية متوفرة بكل من اللغة الرسمية للبلد ولغتك الأم.

ضمان النتائج

تجنب “النتائج المضمونة” واطلب ضمانًا كتابيًا، إن الطبيب المحترف الحقيقي عندما يدرس حالتك وخصوصياتها يعرف تمامًا ما هو العلاج وما هي النتائج المتوقعة لحالتك، وما إذا كانت العملية ستحقق تلك النتائج أم لا، لذلك لن يكون لديه أي مشكلة في توثيق ضمان للنتائج المتوقعة.