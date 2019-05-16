ارتفاع درجات الحرارة .. والعظمى في القاهرة تصل إلى 40 درجة مئوية

أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، السادس عشر من مايو / أيار، ليسود طقس مائل للحرارة على سواحل مصر الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عدد من مناطق شمال الجمهورية ستشهد وجود للشبورة المائية خلال ساعات الصباح، والشوائب العالقة خلال نهار الخميس، مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما ستكون حركة الرياح على أغلب الأنحاء جنوبية شرقية معتدلة، بينما ستنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشارت إن حالة البحر الأحمر ستكون خفيفة، وسيتراوح ارتفاع الموج ما بين نصف متر إلى متر، وستكون الرياح جنوبية غربية.

أما البحر المتوسط فستكون حالة البحر ما بين خفيفة إلى معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، وستكون حركة الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر، فستكون كالتالي:

القاهرة 25 40 ، طنطا 23 38 ، شبين الكوم 25 40 ، الإسكندرية 20 31 ، مطروح 18 27 ، بورسعيد 21 27 ، دمنهور 22 36 ، بلطيم 21 30 ، السلوم 18 24 ، الزقازيق 23 38 ، العريش 22 31 ، نخل 18 40 ، السويس 24 39 ، سيوة 20 34 ، دمياط 21 27 ، الإسماعيلية 20 40 ، رفح 21 30، نويبع 25 39 ، الطور 22 37 ، الغردقة 25 39 ، كاترين 16 31 ، رأس سدر 22 40 ، طابا 25 39 ، شرم الشيخ 25 38 ، مرسى علم 23 36 ، الفيوم 25 40، بني سويف 25 41، أسيوط 25 41 ، الأقصر 25 43 ، سوهاج 23 41 ، قنا 24 41 ، المنيا 22 42 ، أسوان 26 43 ، الوادي الجديد 21 43 ، أبو رماد 26 33 ، رأس حدربة 27 31 ، أبو سمبل 24 41، شلاتين 25 34، حلايب 27 32.