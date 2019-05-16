أوروبا تحتل صدارة القارات المصدرة للسياحة إلى مصر خلال عام 2018 بأكثر من 11 مليون سائح

تحتل دول القارة الأوروبية صدارة الدول المصدرة للأفواج السياحية إلى مصر، كما أن مصر تعد دول القارة الأوروبية من أهم مصادر الدخل السياحي، حيث تقوم مصر بتنفيذ جزء كبير من خططها السنوية لترويج واتنشط السياحة في أوروبا، كما تشارك وزارة السياحة المصرية كل عام في المعارض السياحية الهامة التي تجرى في الدول الأوروبية، والتي يأتي على رأسها معرض لندن السياحي، والذي يقام في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من كل عام، بجانب بورصة برلين السياحية والتي تعقد في شهر مارس / آذار من كل عام.

وتناول الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية، تقريرا مفصلا عن أعداد السياح الذين قدموا لزيارة مصر والأماكن السياحية المصرية خلال عام 2018.

حيث زار مصر خلال عام 2018، نحو 11 مليون و346 ألف و389 سائح، والذين أمضوا ليالي سياحية في المنشآت السياحية المصرية، بواقع 121 مليون و497 ألف و447 ليلة سياحية.

وجاء سياح الدول الأوروبية في مقدمة القارات المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث بلغ أعداد السائحين القادمين من دول القارة الأوروبية نحو 6 مليون و947 ألف و655 سائح.

واحتل عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال عام 2018 صدارة السياح الأوروبيين، بواقع مليون و707 ألف و382 سائح ألماني قضوا ليالي سياحية في مصر.

فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية من حيث أكثر الدول الأوروبية تصديرا للسياحة إلى مصر، حيث بلغ عدد السياح الأوكرانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2018 نحو مليون و174 ألف و234 سائح.

فيما احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة بواقع 435 ألف و772 سائح، ليأتي بعدها في المرتبة الرابعة إيطاليا بواقع 421 ألف و992 سائح.

كما بلغ عدد السياح البولنديين الذين زاروا مصر خلال عام 2018 نحو 303 ألف و720 سائح.

فيما تلت بولندا من حيث أعداد السياحة المصدرة إلى مصر كلا من التشيك وفرنسا والنمسا وكازاخستان وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، ثم السويد والنرويج والدانمارك وأيسلندا.