السكك الحديدية تبدأ طرح تذاكر رحلات موسم عيد الفطر للجمهور في اربع محطات رئيسية

بدأت هيئة السكك الحديدية المصرية اليوم الخميس، السادي عشر من مايو / أيار، بحجز مقاعد القطارات العاملة خلال موسم عيد الفطر، والمدرة ضمن جدول التشغيل الطبيعي، حيث طرحت هيئة السكك الحديدية مقاعد القطارات المكيفة، في الرحلات المدرجة ليوم الثلاثين من مايو / أيار، الموافق للخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، للحجز أمام المسافرين.

وستقوم هيئة السكك الحديدة بطرح مقاعد القطارات لرحلات يوم الحادي والثلاثين من مايو / أيار الجاري، الموافق السادس والعشرين من رمضان، بدءا من يوم غد الجمعة.

فيما ستطرح هيئة السكك الحديدية مقاعد القطارات لرحلات اليوم الأول من شهر يونيو / حزيران المقبل، والموافق ليوم السابع والعشرين من رمضان، يوم السبت المقبل، على أن تسمح للجمهور يوم الأحد بحجز مقاعد القطارات لرحلات اليوم الثاني من يونيو / حزيران المقبل، والذي يوافق يوم الثامن والعشرين من رمضان.

وسيكون بمقدور الركاب يوم الإثنين المقبل حجز مقاعد القطارات لرحلات يوم الثالث من يونيو / حزيران، الموافق ليوم التاسع والعشرين من رمضان، على أن يخصص يوم الثلاثاء لحجز رحلات القطارات ليوم الرابع من يونيو / حزيران، والذي يوافق يوم الثلاثين من رمضان.

وقررت هيئة السكك الحديدة المصرية قصر حجز رحلات القطارات في موسم عيد الفطر، على المحطات الرئيسية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث يمكن للجمهور حجز رحلاتهم من خلال محطة مصر ومحطة الجيزة، في القاهرة الكبرى، ومحطة مصر ومحطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية

وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنها أغلقت كافة منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل موسم عيد الفطر، بحيث لا يمكن حجز رحلات موسم عيد الفطر إلا من خلال المحطات الأربع الرئيسية التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية، في خطوة من قبل هيئة السكك الحديدة لإحكام السيطرة على تذاكر القطارات ومنع بيعها وتسريبها إلى السوق السوداء، وسط تشديد الهيئة للرقابة على بيع التذاكر من خلال تواجد المفتشين أمام شباك حجز التذاكر، بالتعاون مع شرطة السكك الحديدية.