تفاصيل واحداث الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل

قيامة ارطغرل الحلقة 138 النارية احداث وتفاصيل مسلسل ارطغرل الشهير حلقة 138 حيث يسعى ارطغرل لإسقاط قائد المغول (إلينجاك) وذلك بإفشال المهام الموكلة إليه من هولاكو خان لكي يثبت فشله ويغضب عليه هولاكو بعد أن فقد أثر السلطان كيكاوس وإسقاط التهمة على جيش بركة خان بأنهم من أختطفه ,ارطغرل انتهت المهلة التي حددها له الينجاك لجلب الذهب ووعد بتدمير قبيلة الكايي إن لم يوف ارطغرل بمهمته دخل ارطغرل على القائد المغولي في الخان وسأله هل جلبت الذهب فقال لا ؟

وفي الحلقة 138 القسم الثاني من احداث مسلسل قيامة ارطغرل 138 غضب إلينجاك من كلام ارطغرل وهم بمعاقبته ولكنه قال جلبت لك شيئا أهم من الذهب وهو السلطان السجلوقي كيكاوس , وهي في الحقيقة حيلة من ارطغرل ليوقع بإلينجاك مرة أخرى وجاء إليه بخاتم كيكاوس الذي ألبسه إياه المغول.

هنا تبدأ الأحداث المثيرة في ارطغرل الحلقة 138 ويبدأ بالإيقاع ب بيبولات وإثبات فشله عند إلينجاك بعد إنقاذ كيكاوس من الأسر مرة أخرى من بين يديه فيغضب إلينجاك ويحمله المسؤولية عن فشله في التفريط بالسلطان كيكاوس, يعود ارطغرل للسيطرة على سوغوت وطرد قبيلة اومور منها وبقية المغول يغضب بيبولات لذلك فيقوم بخطف سليمان بن أخ ارطغرل ويقوم بأسره وتعذيبه.

أحداث نارية في هذة الحلقة ومامصير السفاح ألباستي (بيبولات) وموقف دراغوس وتحالفه السري مع ارطغرل وخوفه الكبير من أن الدور قد حان على قلعة ايفكه كل هذه الأحداث سنشاهدها في مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138 مترجم للعربية باحترافية برعاية فريق موقع النور