احداث الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل التاريخي

مع بداية الموسم الخامس من مسلسل ارطغرل التاريخي كانت الأحداث النارية في قيامة ارطغرل الحلقة 136 القادمة الأكثر إثارة وتشويق وذلك مع سيطرت المغول على قبائل الأغوز وقبيلة الكايي قبيلة أرطغرل بقيادة القائد المغولي السفاح (إلينجاك) الذي لم يخسر أي معركة سابقة له وقد أوكل إليه هولاكو خان تأديب القبائل التركية المتمردة على حكمهم في مناطق الأناضول والاغوز.

وتطورت الأحداث عندما أعتقل المغول عثمان بن ارطغرل وأرادوا تعذيبه ليصبح تابعا لهم في المستقبل وأصدر إلينجاك أمرا للسيد بيبولات المعروف عند المغول بإسم (ألباستي) ليصبح أميرا للقبائل بدلا من ارطغرل.

حاول ارطغرل بدهائه أن يحافظ قدر المستطاع على محاربيه من بطش المغول فأمرهم أن يسلموا أنفسهم للقائد المغولي الينجاك بدون قتال وفعلا أظهروا الطاعة للمغول لوقت معين، وفي مسلسل قيامة ارطغرل حلقة 136 إستطاع ارطغرل أن يجد مكان ابنه عثمان بحيلة ذكية مع القائد البيزنطي دراغوس عرف من كلام الينجاك مكان عثمان السري وأنقذه من الأسر.

الان إجتمع ارطغرل مع بقية القبائل التركية وأصحاب اللحى البيضاء وكونوا جيشا متحالفا مع البيزنطيين ضد المغول وحاصروا القائد المغولي وبيبولات الخائن في الخان فهل نشهد في هذه الحلقة نهاية المغول وعودة أرطغرل منتصرا إلى قبيلته هذا ماننتظره في ارطغرل الحلقة 136 النارية.

وكيف ستكون نهاية بيبولات العميل للمغول وأخته السيدة إيلبيلغي التي تعمل سرا لصالح السيد ارطغرل مع حبها ووفائها له وهل سينجو القائد المغولي الكبير الينجاك من مخالب الذئب ارطغرل ومحاربيه تابع مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 136ترجمة فريق موقع النور alnoortv.co .