التشابه والاختلاف بين تبادل العملات الأجنبية (فوركس) وتداول النفط

ينطوي التداول على سعر عملة ما تحديد ما إذا كانت عملة دولة معينة سترتفع أم تنخفض مقارنة بعملة رئيسية أخرى. عندما تتداول في الفوركس، فإنك تتداول أزواج العملات: أزواج العملات التي ترتفع أو تنخفض بالنسبة لبعضها البعض.

أما عندما تتداول النفط، فإنك تحدد ما إذا كان سعره سيرتفع أم ينخفض ​​بناءً على مقدار الوفرة النسبية من النفط في الوقت الحالي، هنا نلاحظ أن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر النفط مثل مقدار العرض والطلب وظروف الكوارث الطبيعية التي من الممكن أن تؤثر على نقل النفط من مكان الى آخر الى آخر هذه العوامل.

كما ذكرنا أعلاه، فإن التغير المستمر في أنماط العرض والطلب وظروف النقل والتخزين وكذا مصاريف استخراج النفط وجودته يمكن أن يغير في أسعار تداول النفط بشكل كبير، ولوكانت هذه التغيرات حادة فإنها سوف تلحق ضررا بسوق النفط. إذا تفاعلت سوق النفط مع العملة، يمكن أن يتأثر سوق الفوركس بالتغيرات العالمية، فمثله مثل النفط، غير منعزل عن الأحداث الخارجية والعوامل الغير مالية المتعلقة بالاقتصاد الدولي والاضطرابات الجيوسياسية. لا تظن ان سوق الفوركس أكثر استقراراً،لان خسائره، إذا ما حدثت، تكون فادحة.

معلومات تداول النفط اشد دقة:

قد يكون العثور على معلومات حول تداول النفط والإلمام بالمتغيرات التي تحكم سوق النفط أمرًا جديدا على الفرد إلى حد ما، أيضا الكثير من المعلومات الخاصة بهذا المجال تحتاج للبحث والتدقيق للحصول عليها، لكنها دقيقة وضرورية للالمام بكل جوانب هذا المجال.

اما معلومات الفوركس يعتريها عدم التأكد، والاعتماد على الحدس من قبل واضع الأخبار، وفي الغالب ما تكون تلك الأخبار والمعلومات مجانية. هناك قدر كبير من المعلومات المتاحة عن تداول فوركس، يمكن الوصول إلى معلومات فوركس وأكثرها مجاني. يمكنك أيضًا التسجيل للحصول على حسابات تدريب في العديد من مواقع فوركس لكي تعيش تجربة التداول دون المخاطرة برأس مالك.

هذا يجعل تجارة الفوركس رائعة ويتيح لك معرفة ما هي الاحتمالات التي تتحكم في الفوز أو الخسارة. وفي المقابل، نجد التدريب خيارا جديدا متاحا في الفترة الاخيرة وأصبح متاحا فى بعض المواقع الموثوقة ان تتعلم كيفية تداول النفط عبر منصات أونلاين.

فبالرغم من انه يصعب تحويل سوق تداول النفط إلى سوق تخيلي يتم تشكيله في بيئه للتدريب، يلجا البعض الى ابتكار افكار ابداعية لتجاوز المعضلة. وتعتبر هذه الخاصية ذات ميزة كامنة لتداول النفط والتي تجعل من واقعيته أساساً لعامل الأمان لبعض الأشخاص الذين يفكرون في استثمار أموالهم في النفط.

ساعات العمل

يفتح سوق فوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. لا يوجد سوق آخر يفتح هذا الوقت الطويل. إذا كنت تتداول في الفوركس، فلديك المزيد من الفرص والوقت لإكمال تداولاتك والتداول مرة أخرى، لكنه يتطلب جهد وتفرغ اكثر للمتابعه بكل لحظة للمستجدات. في المقابل نجد أن سوق النفط يتح في أوقات محددة، فهو أكثر انتظاماً وتحديداً وتركيزاً من أسواق فوركس، وهذا يعد مفيد جداً في تدارك الخسائر، فبسبب أن سوق فوركس يعمل على مدار الساعة، فقد يكون من الصعب على المتعامل التوقف عملياً عن التداول، ووقف خسائره.

السيولة – سهولة البيع والشراء:

مرة أخرى، يقوم سوق فوركس بالاستحواذ على أكبر قدر من حجم التداول والسيولة المالية مقارنة بسوق تداول النفط، وذلك بسبب البيئة التدريبية التي يوفرها سوق فوركس، خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين والمبتدئين، إذ يمكن القول أن زيادة حجم تداول الفوركس حقيقي بدون فاعلية، لكن سوق النفط محكوم بقواعد منظمة تجعل من السهل بدء تداول النفط، لذا يكفي أن يتعلم المتداول الأساسيات وإداراك المخاطر، وتعلم بعض استراتيجيات تداول النفط، والتي هي متوافرة إلى حد كبير على العديد من منصات تداول النفط.

متوقعة للغاية:

يمكن أن يستجيب سعر برميل النفط صعوداً بناء على عامل الطلب والتوقعات بشأنه، والطقس، وظروف النقل، أو العثور على النفط الخام من عدمه، وما إلى ذلك، لذا، فمن المؤكد أن أسعار العملات أيضا يمكن أن تتقلب وتصبح متذبذبة بشكل كبير في حال حدوث اهتزاز في أسواق المال في بعض الأحيان، هناك المزيد من الاتجاهات التي تم إنشاؤها في فوركس والتي يمكن متابعتها مقارنة بسوق سلع معينة، وهي محاولات لجعل توقعات أسواق فوركس قابلة للتوقع مثل سوق تداول النفط.

تداول مجاني بالعمولة وتنفيذ الأوامر الفورية:

لأن سوق الفوركس هو سوق مفتوح ولا يوجد به أرضية تداول مركزية، عندما تتداول في الفوركس، فأنت قد لا تحتاج إلى وسيط. بمعنى آخر، أنت لا تدفع عمولة للتداول. يتم كسب المال من قبل المؤسسات على الفرق بين سعر العرض والطلب، ولكن يحدث ذلك مع أي سوق. حقيقة أنك لا تدفع عمولات أورسوم يمكن أن توفر لك المال على المدى الطويل. يمكن أن يكون تداول النفط وتداول الفوركس مثيرًا ومربحًا. الأمر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أيهما أفضل بالنسبة لوضعه.