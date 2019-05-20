وزير الطاقة الإماراتي يكشف عن إبقاء معدلات إنتاج منظمة أوبك النفطي دون تغيير

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجي النفط الكبار المتحالفين معها لن يقوموا بزيادة مبكرة لمعدلات إنتاج النفط.

جاءت تصريحات وزير الطاقة الإماراتي خلال المقابلة التي أجراها مع قناة العربية الفضائية الإخبارية، والتي أشار خلالها إلى أن “تكرار خطأ العام 2018 لن يتكرر وليس من المنطقي زيادة الإنتاج الآن”.

وأضاف وزير الطاقة الإماراتي في تصريحاته، والتي جاءت على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، وكبار منتجي النفط المتحالفين معها، في مدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية، أن أعضاء منظمة أوبك والأعضاء المتحالفة معها، قادرون على رفع معدلات الإنتاج النفطي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه أنهم لن يقوموا بتلك الخطوة قبل أوانها.

وأوضح وزير الطاقة الإماراتي أنه “يجب أن ننظر إلى معطيات السوق وإذا كانت هناك حاجة لزيادة الإنتاج سنقوم بذلك ولكننا لا نرى حاجة للزيادة في الوقت الحالي وليس من المنطقي أن نزيد الإنتاج مع وجود زيادة في المخزون”.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي خلال التصريحات التي ادلى بها مع قناة العربية الإخبارية أن هدف منظمة أوبك وكبار المنتجين المتحالفين معها هي “استدامة توازن السوق النفطية، والتعامل بحكمة مع المتغيرات”.

وساهمت توترات منطقة الشرق الأوسط، وتلميحات منظمة الدول المصدرة للبترول بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج، في ارتفاع أسعار النفط في الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع.

حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين العشرين من مايو / أيار، في الأسواق العالمية، ليسجل سعر برميل النفط من خام القياس العالمي برنت، 73.11 دولار أمريكي للبرميل الواحد، لارتفاع بنحو 1.3 %، بقيمة بلغت 90 سنتا، بعد أن كانت أسعار برميل النفط من خام برنت قد لامست حاجز 73.4 دولار أمريكي للبرميل الواحد، خلال جلسات التداول، ليبلغ سعر خام برنت أعلى مستوياته، منذ السادس والعشرين من أبريل / نيسان الماضي.