اتجاه صيني للحفاظ على أسعار صرف اليوان الصيني في مواجهة الدولار الأمريكي

نشر الموقع الالكتروني للبنك المركزي الصيني، معلومات حول حفاظ البنك المركزي الصيني على الاستقرار الأساسي لسعر صرف العملة الصينية (اليوان) وفق نطاق متوازن ومعقول.

وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، في تصريحات لصحيفة فايننشال نيوز، التابعة للبنك، أن البنك المركزي الصيني قادر على إبقاء سوق الصرف الأجنبي في الصين في حالة الاستقرار الحالية.

وأضاف نائب رئيس بنك الشعب الصيني، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي، أن البنك الصيني سيقوم بإجراء التعديلات الضرورية المعاكسة لاتجاه دورة الاقتصاد، فضلا عن تعزيز الإدارة الحصيفة الخاصة بالاقتصاد الكلي في الصين، وفق التغيرات التي ستشهدها أسواق الصرف، بالإضافة إلى مكافحة السلوكيات المخالفة للقوانين والقواعد الحكومية، وحماية النظام في أسواق صرف العملات الأجنبية.

كما أوضحت ثلاثة مصادر مطلعة على أعمال البنك المركزي الصيني، أن البنك المركزي الصيني سيستخدم أدواته اللازمة للتدخل في أسواق سعر الصرف، من أجل الحفاظ على أسعار سعر صرف اليوان الحالية أمام الدولار الأمريكي، والبالغة نحو 7 يوان صيني للدولار الواحد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادرها أنه “في الوقت الحالي، يمكنك أن تكون مطمئناً بأنه (البنك المركزي) لن يدعه يخترق حاجز 7 بكل تأكيد”.

وأضافت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدرها أن “اختراق مستوى 7 مقابل الدولار سيعود بالنفع على الصين لأنه سيكون بإمكانها تقليل بعض آثار الزيادات في الرسوم الجمركية، لكن مردود ذلك سيكون سلبياً فيما يخص الثقة باليوان، وستتدفق الأموال إلى الخارج”.

وسيساهم تدخل البنك المركزي الصيني للحفاظ على أسعار صرف اليوان أمام العملات الأجنبية، في تعزيز ثقة المستثمرين في العملة الصينية، ومنع تدفق رؤوس الأموال خارج الصين.

وكانت العملة الصينية قد سجلت انخفاض أمام الدولار الأمريكي بنحو 3 %، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، على خلفية التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.