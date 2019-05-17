الاتحاد الأوروبي يكشف عن انخفاض الفائض التجاري مع واشنطن خلال الفصل الأول من العام

كشفت بيانات أوروبية صادرة أمس الخميس، السادس عشر من مايو / أيار، أن الفائض التجاري من تجارة دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2019 الجاري، أظهر تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 الماضي، مع زيادة العجز في الميزان التجاري مع الصين.

ووفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات (يوروستات) التابع للاتحاد الأوروبي، فإن الفائض في الميزان التجاري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة، مع الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض خلال الفصل الأول من العام الجاري ليصل إلى 33.9 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 38 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ الفائض في الميزان التجاري الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية نحو 36.2 مليار يورو.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات (يوروستات) التابع للاتحاد الأوروبي، فإن العجز في الميزان التجاري لدول الاتحاد الأوروبي مع الصين خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع إلى نحو 49.4 مليار يورو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كان فيها العجز في الميزان التجاري الأوروبي مع الصين بلغ نحو 46.9 مليار يورو.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت رسوم جمركية إضافية على بعض السلع والبضائع الأوروبية، مهددة بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، متعللة بالعجز في الميزان التجاري لصالح دول الاتحاد الأوروبي.

فيما تشكو الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي من العجز في الميزان التجاري لصالح الصين، معللين ذلك بالممارسات غير النزيهة التي تنتهجها السلطات الصينية.

ومنذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على راس الإدارة الأمريكية، بدأ يمارس حروبا اقتصادية مع عدد من دول العالم، بينهم دول تعد حليفة للولايات المتحدة الأمريكية كدول الاتحاد الأوروبي وكندا