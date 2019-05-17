الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية مع تركيا

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، السابع عشر من مايو / أيار، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية بالنسبة للبضائع التركية، بموجب البرنامج الذي كان يسمح بدخول بعض الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الامريكية دون فرض رسوم جمركية.

جاء ذلك خلال البيان الصادر اليوم الجمعة عن البيت الأبيض، والذي أشار إلى ان هذا القرار سيسري بدءا من اليوم السابع عشر من مايو / أيار.

الجدير بالذكر أن الممثل التجاري الأمريكي قد صرح في وقت سابق هذا العام، خلال أوائل شهر مارس / أذار الماضي، أنه لم يعد من حق تركيا أن تتمتع بالمشاركة في برنامج نظام التفضيلات المعمم، مرجعا هذا الأمر للتقدم الكبير للاقتصاد التركي.

وكانت تركيا ضمن 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم، والذي يعد أقدم وأضخم برنامج في الولايات المتحدة الأمريكية للمعاملات التجارية التفضيلية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المشاركة ضمن هذا البرنامج، عبر إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على آلاف من منتجات تلك الدول.

وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل حالة التوتر الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، على خلفية عدد من الملفات، والتي يأتي على راسها إقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إس 400، والتي تواجهها معارضة كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ما اعتبرته بانه تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وكان مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، قد أكد أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في العاشر من أبريل / نيسان الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسلم تركيا المقاتلات الحربية من طراز إف 35 فضلا عن فرض عقوبات عليها، حال استلامها منظومة الدفاع الجوية الصاروخية إس 400 من الجانب الروسي.