توترات منطقة الشرق الأوسط تدفع اسعار النفط للارتفاع مرة أخرى

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، السابع عشر من مايو / أيار، مدفوعة بالتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي، والتي تعتبر من أكثر المناطق انتاجا للنفط.

وارتفع سعر النفط من خام القياس العالمي برنت، بقيمة بلغت 15 سنتا، ليصل سعر برميل النفط من خام القياس العالمي برنت، إلى 72.77 دولار امريكي للبرميل الواحد، لتصل إجمالي مكاسب النفط من خام القياس العالمي برنت منذ بداية الأسبوع نحو 3 %.

كما ارتفع سعر النفط من خام غرب تكساس، بقيمة بلغت 24 سنتا، ليصل سعر برميل النفط من خام غرب تكساس، إلى 63.11 دولار امريكي للبرميل الواحد

وعلى الرغم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أشارت إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من خام النفط والبنزين والمشتقات النفطية، والتي تدفع أسعار النفط في الأسواق العالمية للانخفاض، إلا ان التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط كانت صاحبة التأثير الأكبر، وهي التي دفعت أسعار النفط لمعاودة الارتفاع مرة أخرى.