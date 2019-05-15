معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع المخزونات الأمريكية من خام النفط والبنزين ونواتج التقطير

كشفت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من خام النفط خلال الأسبوع الماضي، على غير توقعات محللي النفط، بجانب ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من نواتج التقطير والبنزين.

وبحسب البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، فإن مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من خام النفط ارتفعت بنحة 8.6 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في العاشر من شهر مايو / أيار الجاري، ليصل مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من خام النفط إلى 477.8 مليون برميل.

وكانت توقعات محللي الأسواق النفطية، قد أشارت إلى انخفاض مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من خام النفط خلال الأسبوع الماضي بنحو 800 ألف برميل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات خام النفط في مركز التسليم الواقع في كاشينج بولاية أوكلاهوما الأمريكية قد زادت بنحو 2.1 مليون برميل

كما أشارت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصافي البترول من خام النفط بنحو 15 ألف برميل يوميا.

كما ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من البنزين بنحو 567 ألف برميل، وفق البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، والتي ناقضت استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء، وكشف عن انخفاض المخزونات الأمريكية من البنزين بنحو 299 ألف برميل.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من نواتج التقطير، والتي تشمل زيوت التدفئة والديزل، بنحو 2.2 مليون برميل، والتي جاءت على خلاف التوقعات التي أشارت إلى انخفاض المخزونات الأمريكية من نواتج التقطير بنحو مليون برميل.

وبلغت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط خلال الأسبوع الماضي نحو 7.8 مليون برميل يوميا، بارتفاع بلغ نحو 115 ألف برميل يوميا.