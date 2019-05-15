رويترز تكشف سعي بنك أوني كريديت للاستحواذ على كومرتس بنك الألماني

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، الخامس عشر من مايو / أيار، أن بنك أوني كريديت كثف من عملياته للتقدم بعرض محتمل للاستحواذ على بنك كومرتس بنك الألماني، عبر الاستعانة بعدد من المصرفيين في المجال الاستثماري، بينهم أحد المسؤولين الكبار السابقين في ألمانيا.

من جانبه، قال بنك أوني كريديت في البيان الصادر عنه للرد على تقرير وكالة رويترز للأنباء، أن بيانه يهدف إلى التوضيح بأنه لم يجر أي توقيع أو تفويض مصرفي تتعلق بأي عمليات محتملة لها داخل السوق.

وأكد بنك أوني كريديت في بيانه، أن خطة عمله التي يتبناها في الوقت الحالي تعتمد بشكل أساسي على النمو الذاتين مشيرا إلى أن البنك سيكشف عن خطته الجديدة في الثالث من شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وعلى الرغم من عدم إفصاح بنك أوني كريديت عن تقديم عرض خلال الفترة المقبلة للاستحواذ على بنك كومرتس الألماني، غلا ان بنك أوني كريديت الإيطالي مهتم منذ فترة كبيرة بتوسيع دائرة أعماله في ألمانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة على تفكير إدارة بنك أوني كريديت.

تجدر الإشارة أن بنك اوني كريديت يمتلك مصرف اتش في بي الألماني الكبير، ولاذي يتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا له.

وكان بنك أوني كريديت ينتظر عن كثب محادثات الاندماج التي أجريت بين كومرتس بنك الألماني، ودويتشه بنك الألماني، إلا أن تلك المحادثات قد انهارت خلال الأسابيع الأخيرة.

وبانهيار محادثات الاندماج بين كومرتس بنك ودويتشه بنك، عاد من جديد ملف كومرتس بنك على جدول أعمال جان بيير موستييه، الرئيس التنفيذي لأوني كريديت، والذي يرغب في الاستحواذ على كومرتس بنك بقيمة مالية تبلغ نحو 10.4 مليار دولار أمريكي.