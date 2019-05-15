ترامب يعتبر الحرب التجارية مع الصين بأنها شجار صغير

في محاولة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهوين الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وصف التوترات التجارية بين القوتين الأكبر اقتصادا في العالم بأنه شجار صغير، مشيرا إلى إمكانية توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاق يضع حدا للحرب التجارية المشتعلة بينهما.

وقبيل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، متجها إلى لويزيانا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إنّ “الصينيين يريدون إبرام اتفاق. هذا أمر يمكن القيام به”.

وعلى الرغم من تحمل المستوردون الأمريكيون والمستهلكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لتكلفة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من البضائع والسلع الصينية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يكف عن الإشادة بقرار فرض الرسوم الجمركية الإضافية على السلع والبضائع الصينية، منشيرا إلى أن تلك الأموال تذهب إلى خزينة الدولة.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض رده على تساؤلات حول الآثار السلبية التي تعود على المستهلكين الأمريكيين من قرارات الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، أنه يمكن الاستعاضة عن البضائع الصينية ببضائع أخرى من خارج الصين، داعيا المستثمرين لإنتاج تلك البضائع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تربح من خلال تلك المنازعات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن منذ نحو عام حربا تجارية ضد البضائع والسلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعلن ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع والسلع الصينية.

وأرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراته إلى الاختلال الكبير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي يصب بشكل كبير في صالح الصين، بالإضافة إلى الممارسات الغير العادلة التي تنتهجها السلطات الصينية في تجاراتها الدولية عبر دعم الشركات الصينية، والتلاعب في قيمة عملتها من أجل إعطاء الأفضلية للمنتجات الصينية.