صناعة التداول سوف تفاجئك في كل الأوقات

للتركيز على وظيفة معينة في حياتك فيجب أن تكون هذه الوظيفة مثيرة للاهتمام بالنسبة للموظف. ولو حدث العكس فإن الموظف لن يكون مرتاحاً أبداً في بيئة العمل الموجود فيها. هذا هو السبب في أنك سوف ترى معظم الناس يتوجهون نحو الأعمال التجارية لأنه في هذا القطاع هناك تنوع كبير وهائل. ويمكنك أن تكون روحاً مستقلة بينما تكون رجل أعمال في نفس الوقت. يمكنك إجراء مناقشة التجارية بنفسك مع نفسك وأن تقوم بتعديلها مع مرور الوقت. التداول هو أيضاً أشبه بالعمل ويتم التحكم فيه من قبل الأفراد الذين يطلق عليهم المتداولين.

هذه الصناعة لديها بعض العوامل المدهشة التي سنناقشها في هذه المقالة. لا تغلق هذه المقالة في الوقت الحالي لأنه يمكنك التعرف على هذه المهنة من خلال القراءة حتى النهاية.

التعامل مع عدم اليقين “الشك”

إن الإجراء البسيط للتداول هو وضع صفقة معينة مع قدر معين من الاستثمار. ومن المعروف أن هذا النوه من الاستثمار يحتوي على قدر من المخاطر. قبل أن تضع أي صفقة يجب أن تفهم حالة السوق. لذلك يجب عليك مراقبة الرسوم البيانية للسعر ومن ثم اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة للقيام به على أساس حالة السعر، حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة. ولكن يجب أن تعرف أن السوق غير مؤكد على الإطلاق ومتقلب باستمرار. في اللحظة التي تقرر فيها التداول سترى أن السوق يتغير في حالة غير مواتية وهذا أمر طبيعي. حتى أن بعض المتداولين الرئيسيين يعانون من هذا النوع من الظواهر. لذلك لا داعي للقلق ولا تُشعر نفسك بأنك تواجه حالة من عدم اليقين معظم الوقت.

الاستعداد لكل شيء

أنت لا تعرف حقاً ما الذي سيحدث للسوق في الثواني القليلة القادمة. لهذا فإن المتداولين الناجحين في المملكة المتحدة يعدون أنفسهم دائماً لسيناريو الحالة الأسوأ. بعض الصفقات الخاسرة يجب ألا تكسرك أبداً. فربما تكون قد أتقنت استراتيجيات تداول فوركس مختلفة ولكن لا يزال عليك خسارة الصفقات. في الواقع خسارة الصفقات هي مجرد جزء من مهنة تداول الفوركس. أن تحتاج لتدريب مستمر وتكون مستعداً دائماً لسيناريو أسوأ الحالات.

الفائزون غير ثابتين

تماما مثل حالة السوق المتقلبة فإن النجاح في التداولات غير مؤكد أيضاً لأي متداول. حيث يمكن لأي شخص أن يخسر في هذا العمل. حتى المتداولين المحترفين الذين يعرفون السوق واتجاهاته بشكل جيد قد يفقدون الصفقات. وقد تكون لديهم ميزة استثمارية عميقة، ولكن لا أحد يستطيع منعهم من خسارة التداول. ولكن الشيء الجيد في تداولهم هو أنهم يستطيعون التغلب على خسائرهم في نهاية المطاف. من الصعب على المتداولين المبتدئين العودة من الخسارة وهذا هو سحر هذا العمل. يمكنك التعلم من الأخطاء وإنشاء جدار حماية جيد ضد الصفقات الخاسرة. كلما خسرت أكثر كلما تمكنت من بناء إستراتيجية تداول قوية. ولكن كن حذراً عندما تخسر، لأنه لا يمكنك ترك حياتك المهنية تضيع قبل البدء بشكل صحيح.

ثق في شجاعتك

التداول لديه وحدة تحكم واحدة فقط وهي “أنت”. لا يجب أن يوجد أي شخص آخر أفضل منك للقيام بأعمالك التجارية. حافة التداول الخاصة بك هي الشيء الوحيد الذي يتحكم في المكاسب وخسائر الصفقات. لهذا السبب يجب أن تثق بنفسك وبشجاعتك.

يمكنك أن تأخذ النصيحة من الآخرين ولكن يجب أن تتخذ القرارات بنفسك. ويجب أن يعتمد ذلك على ما تعلمته من هذا العمل. ثق في نفسك واصنع قراراتك الاستثمارية بنفسك. حيث أنه بدونها لن تكون قادراً على الثقة في نفسك وستفشل فشلاً كبيراً.

عندما يتعلق الأمر بالأعمال الاستثمارية يجب أن تكون حذراً للغاية بشأن تنفيذ تداولاتك. لا يمكنك تحمل مخاطر كبيرة وأن تقوم بعدها بسهولة باستعادة خسارتك. عليك أن تتعلم الأسلوب المتقدم لإدارة التداول وخذ وقتك واتقن المهارات المطلوبة لتصبح مستثمراً ناجحاً.