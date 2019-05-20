المملكة العربية السعودية تكشف عن إيداع ربع مليار دولار في البنك المركزي السوداني

قالت وزارة المالية في حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، العشرين من مايو / أيار، أنها أودعت نحو 973.5 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي، في حساب البنك المركزي السوداني، في إطار المساعدات الاقتصادية المقدمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في السودان، لمساعدتهم في ضبط أسعار الصرف في السودان، ودعم الشعب السوداني في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وكانت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، قد أعلنتا في الحادي والعشرين من أبريل / نيسان الماضي، عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان، بقيمة إجمالية تبلغ ثلاث مليارات دولار، بينها 500 مليون دولار أمريكي كوديعة في البنك المركزي السوداني.

كما تشمل المساعدات السعودية الإماراتية تأمين الوقود والغذاء والدواء للشعب السوداني.

وتستهدف كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال إيداع نصف مليار دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني، إلى تقوية المركز المالي للبنك السوداني، وتخفيف الضغوط على أسعار صرف الجنيه السوداني.

وأكد محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية في حكومة المملكة العربية السعودية، أن الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي السوداني، والبالغة نحو 250 مليون دولار امريكي، تأتي امتدادا لدعم المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة السودان.

وأشار وزير المالية السعودي، أن الدعم السعودي للأشقاء في السودان، سيعزز الوضعين الاقتصادي والمالي في السودان، وخاصة في دعم أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وهو من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.