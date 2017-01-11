التفاصيل الكاملة وسعر هاتف Nokia 6 الجديد .. يعمل بنظام الأندرويد

هاتف Nokia 6 الجديد، بعد أن تربّعت شركة نوكيا على عرش صناعة الهواتف المحمولة لسنوات عِدة، وساهمت بشكل كبير في التطور التكنولوجي للهواتف الذكية، إلا أن الثبات وعدم التنوع هو ما أطاح بها، فالمستخدم يريد تجارب جديدة وفريدة، وها هو قد وجد مُبتغاه في الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، المدعوم مِن قِبل شركة جوجل العالمية، معظمنا يعرف القصة الشهيرة التي تعرضت لها شركة وأسم نوكيا الذي كان يرفرف عالياً في سماء التكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت، قد عقدت صفة في السنوات العشر الأخيرة للاستحواذ على علامة نوكيا التِجارية، ووفقت بالفعل في تلك الصفقة، إلا أن شركة مايكروسوفت لم تُديرها على النحو الأمثل، فتقدمت الشركة العالمية “أت أم دي جلوبال”، لتعُيد الكَرة، وتعقد صفقة هي الأخرى لشراء العلامة التجارية لشركة نوكيا.

الجدير بالذكر أن الشركة ستنتهج أساليب مختلفة في صناعة الهواتف الذكية، كاستخدام أنظمة الأندرويد في أصدارات نوكيا القادمة، كما صرح أرتو نوميلا المدير التنفيذي للشركة أن هاتف نوكيا 6 ما هو إلا نِتاج نِداءات المستخدمين، وأنه سينال أعجاب الجميع، كما ا، الشركة في الفترة المقبلة ستركز على التصميم والتسويق.

مزايا هاتف Nokia 6

الشاشة ونظام التشغيل، الهاتف مبني على نظام تشغيل أندرويد 7 نوجا، والذي يُعد الأحدث حتى الآن، يأتي أيضاً بشاشة Full HD ذات قياس 5.5 بوصة بدقة 1920×1080 بوصة، ولتوفير رؤية أفضل للمستخدمين تم دع الشاشة بحواف منحنية من كلا الجانبين وتم تغطية الزجاج بطبقة من Gorilla Glass، وللحماية أيضاً من الصدمات والخدوش.

الذاكرة والمعالج، يأتي نوكيا 6 بمعالجثماني النواه Snapdragon 430، ومعالج صور Adreno 505، وكذلك ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية قابلة للزيادة وذلك عن طريق ذاكرة تخزين خارجية Micro SD.

الكاميرا والبطارية، ركّزت الشركة في هاتفها الجديد نوكيا 6 على الكاميرا، فقد زوّدت الهاتف بكاميرا كلفية عالية الوضوح بدقة 16 ميجا بيكسل، مع بعض المزايا المختلفة للكاميرا كالفلاش والتركيز التلقائي، كما أن الكاميرا مزودة بفتحة عدسة واسعة، وكذلك تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي هاتف نوكيا الجديد ببطارية ذات قدرة 3000 ميللي أمبير/ساعة، مما يتحيح فترة وعمر أطول للبطارية وكذلك يأتي الهاتف بميزة الشحن السريع.

مزايا أخرى، يشمل هاتف نوكيا الجديد 6 العديد من المزايا المختلفة، والتي تطمع شركة جوجل أن تستعيد به أمجادها، يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة “4G” ويدعم تشغيل شريحتين، وكذلك مزود ببلوتوث، وأيضاً مزود بسماعتين ستريو ذات نقاء وجودة عالية في الصوت لأنها تعمل بتقنية Dolby Atmos والتي سوف توفر تجربة صوتية فريدة للمستخدمين

سعر هاتف Nokia 6

في تصريح لشركة HMD، قالت فيه أن هاتف نوكيا 6 الجديد سيتم توافره في الصين وذلك من خلال المتجر الإلكتروني JD.COM خلال شهر يناير الجاري لعام 2017 وذكرت أن السعر الرسمي لموبايل نوكيا 6 هو “250 دولار أمريكي”.

الجدير بالذكر أن شركة نوكيا ستحاول جاهدة العودة للسوق مرة أخرى وبقوة، وأنها ستتنازل عن الكثير من أجل إعادة بناء الثقة بينها وبين مستخدميها القدامى والحاليين والجدد في العالم بأثرة، كما وثقوا قديماً بهاتفها البسيط 3310 والذي أثار جدلاً واسعاً، وذلك نظراً لما كان عليه هذا الهاتف من قوة تحمل وصلابة وغيرها من المميزات التي كانت تقوده لقمة عن غيره من الهواتف.