مباشر الهلال وبيروزي اليوم في البطولة الآسيوية 2017 لقطع بطاقة الصعود للنهائي

لقد تقابل كلا الفريقين خلال دور المجموعات الخاصة بالبطولة، فقد تواجد الفريقين في مجموعة واحد الامر الذي ترتب عليه مواجهة مرتين خلال هذا الموسم، وقد انتهت المباراة الخاصة بدور المجموعات بالتعادل الايجابي في احدهم 1-1 وأخرى بسلبي عندما انتهت بنتيجة 0-0.

ولقد تصدر وقتها نادي الهلال المجموعة لكن بيرزوي تأهل وهو بمثابة الوصيف لها، كما ان نادي الهلال عمل على مقابلة نادي استقلال خوزستان الايرانى خلال الدور الـ16 قبل ان يواجه العين الاماراتي في ربع نهائي البطولة الاسيوية.

اما عند الحديث عن الفريق الايراني بيرزوي فقد واجهة لوخا القطرية خلال الدور الـ 16 وتمكن من حصد الفوز قبل تحقيق الفوز على حساب نادي الاهلى السعودي في الدور الربع نهائي.

وقد تحدث المدرب الخاص بنادي الهلال عن غياب نواف العابد وتأكيد عدم المشاركة وخوضه خلال الفترة الحالية مرحلة التأهيل من الاصابة التي لحقت به، وذلك من اجل العودة للمشاركة بالمباريات الاخرى.

مباشر الهلال وبيروزي