مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر اليوم وتفاصيل خطة دخول المشجعين لأرضية الملعب

قام المدير الخاص بالمدينة الرياضية للملك عبدالله ” الجوهرة للشمعة” الحديث عن المواعيد الخاصة بدخول الجماهير إلى ارضية الملعب التي ستعمل على احتضان المباراة الخاصة بالكلاسيكو بين نادي الاتحاد والهلال غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيكون عبر البوابات من الساعة 3 إلى 6 مساءً.

وتابع الحديث عن ان دخول الجماهير الخاصة بنادي الهلال سيكون عبر البوابة رقم 3 و 4 ، بالإضافة إلى جماهير الاتحاد ستكون عبر البوابة رقم 5 و 6، كما نه سيتم فتح بوابات الملعب في تمام الساعة عند الساعة الخامسة مساء.

واضاف بانه يتوقع حضور عدد كبير من الجماهير لمباراة الغد التي ستجمع الهلال واتحاد جدة، وتحدث عن انه سيكون هناك احتفالية ترفيهية بين الشوطين والتي سيعمل على اقامتها من قبل هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطني وذلك في ظل التزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 87.

الهلال والاتحاد بث مباشر