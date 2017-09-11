مباشر مباراة الهلال والعين الليلة على استاد الملك فهد بالرياض في إياب آسيوي مصيري

تسعى جماهير نادي الهلال السعودي في مواصلة تألق فريقها في المباريات التي يلعبها على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وذلك عندما يلعب أمام نادي العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الزعيم قد تفوق على جميع الفريق التي لعب أمامها على ملعب الملك فهد خلال السنوات الثمانية الفارطة ولم يخسر سوى في مباراتين فقط.

وتعود آخر هزيمة لنادي الهلال السعودي في المباريات الآسيوية التي لعبها على ملعب الملك فهد إلى ست سنوات وتحديدا في سنة 2011 وكانت أمام الفريق الإيراني سباهان بهدفين لواحد في دور المجموعات في 1 مارس 2011.

وكان الهلال قد لعب 24 لقاءا في البطولة الآسيوية في الفترة ما بين عامي 2009 و2015 في ملعب الدرة وفاز في 15 لقاءا وتعادل في سبع لقاءات وإنهزم في مقابلتين كما تلقت شباكه 12 هدفا وتمكن من هز الشباك في 43 مناسبة.

وكان الهلال قد لعب 16 مباراة في المسابقة الآسيوية أمام الفرق من الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام الماضية وحقق الإنتصار في ست مناسبات في حين خسر في ثلاثة وتعادل في سبع لقاءات وتمكن الخط الأمامي للهلال من تحقيق 26 هدفا في حين تلقت شباكه 17 هدفا.

ويدخل نادي الهلال هذا اللقاء في قمة أندية غرب آسيا وهو النادي الوحيد الذي لم ينقد للهزيمة في الموسم الكروي في المسابقة الآسيوية وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بالتعادل.

العين والهلال مباشر