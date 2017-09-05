مباراة السعودية واليابان بث مباشر تصفيات كاس العالم 2018 على القنوات المجانية لمشاهدتها بهذه اللحظات

أعرب المشرف العام على المنتخب السعودي طارق الكيال عن تفاؤل حول إمكانية تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 عند ملاقاته للمنتخب الياباني اليوم.

وفي تصريحات إذاعية أكد الكيال أن المنتخب السعودي في كامل إستعداداته من أجل ملاقاة الساموراي الياباني ودخول اللقاء من أجل إقتلاع ورقة الترشح إلى النهائية المونديالية.

وأضاف الكيال أن مباراة أستراليا وتايلاند إذا جاءت في صالح الفريق فسيتم التأهل بشكل نهائي وفي صورة حدوث العكس فسيتم التوجه إلى الملحق.

كما دعا الكيال جماهير الأندية السعودية للحضور لدعم منتخب بلادها بغض النظر عن مباراة أستراليا وتايلاند التي ستلعب في صباح نفس اليوم.

وفي نهاية تصريحاته تمنى المشرف العام على المنتخب السعودي أن يبارك لجميع السعوديين الترشح إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 معتبرا أن الأخضر هو منتخب للجميع.

وللإشارة فإن المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف فقط عن أستراليا في حين يحتل المنتخب الياباني الصدارة بعشرين نقطة كاملة وقد ترشح إلى نهائيات كأس العالم.

ويأمل المنتخب السعودي في أن يترشح إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام لنسختين ومن أجل تشريف الكرة السعودية خصوصا مع المستوى الذي يتقدم عاما بعد عام بالنسبة للدوري المحلي دوري جميل السعودي للمحترفين والذي أصبح قبلة لأبرز اللاعبين على المستوى العربي والخليجي مع إمكانيات كبيرة للأندية.

بث مباشر مباراة السعودية واليابان