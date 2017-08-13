رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الاسباني 2017 مع تقرير مفصل عن اللقاء التاريخي

تفصلنا أقل من نصف ساعة عن كلاسيكو الأرض بين نادي برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو أين يستضيف النادي الكتالوني غريمه التقليدي في إطار ذهاب مسابقة كأس السوبر الأسباني 2017 لكرة القدم ويقود اللقاء الحكم المخضرم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا.

وسيكون المتابعون على موعد مع هذه القمة الكروية الأسبانية التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر من أجل الإستمتاع بالعروض الكروية التي يقودها كل من النجمين كريستيانو رونالدو من جهة ريال مدريد وليونيل ميسي من جهة برشلونة.

ويمكن متابعة اللقاء على شاشة اون سبورت المصرية والتي نجحت في الحصول على حقوق هذا اللقاء بالتعاون مع قناة أبو ظبي الرياضية ويعلق على الموقعة مدحت شلبي بل نجحت في التواصل مع المعلق السعودي الكبير فهد العتيبي الذي سيعلق على القناة الصوتية الأولى.

كما يمكن متابعة اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية 1 اتش دي الإماراتية بتعليق علي سعيد الكعبي وأيضا على قناة أبو ظبي الرياضية 2 اتش دي بتعليق المعلق المصري عصام عبده في عرس كروي ليس له مثيل في هذه الليلة

وتعتمد قناة on sport على العديد من أصحاب الخبرات في تغطية الكلاسيكو وإستعانت بالنجم ميدو لتحليل هذا اللقاء من برشلونة بالذات مع وجود الطاقم من داخل الملعب إضافة إلى وجمد كاميرات خاصة بها أثناء التغطية في دلالة على وصولها لمستوى جديد من البث التلفزيوني.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم