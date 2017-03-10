مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم 10-3-2017 في اللقاء النهائي لكاس ولي العهد على قناة برو سبورت

كشفت التقارير الاعلامية المختلفة الحديث عن أن فريق النصر قد بدأ الرحلة الخاصة به من خلال العمل على ملاقاة احد الفرق في المنطقة الشرقية والتي عمل من خلالها على الفوز بنتيجة ثلاث اهداف.
اما بالنسبة للحديث عن اللقاء الذي اقيم خلال الدور الـ 16 فكان امام فريق الوطني الذي حقق خلاله نتيجة كبيرة عن طريق الفوز بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف.
مباراة النصر والاتحاد
كما يذكر ان نادي النصر قد نجح في التأهل على حساب الوحدة في عن طريق هدف لاعبه محمد السهلاو، وتواجه نادي النصر بالهلال فتمكن من التغلب عليه بثنائية احرزها السهلاوي و توماسوف
ويضاف الي ذلك ان هذه المباراة تشهد حضور كبير من الجماهير السعودية لما لها من اهمية في تحديد البطل