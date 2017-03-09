يلا شوت مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم 9-3-2017 اللقاء المصيري للزعيم لحسم الدوري السعودي لهذا العام

اظهرت التقارير المختلفة التي صدرت خلال الايام الماضية الحديث عن مطالبات من قبل للاعبون في نادي الهلال إلى الجماهير والمحبين لتواجد خلال المباريات المتبقية في الدوري والعمل على دعم الفريق من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط المختلفة وفي هذا السياق.

فقظ اظهرت الساعات الماضية بدء تحركات الجماهير المحبة لنادي الهلال إلى الملعب وذلك من أجل العمل على الاستجابة لدعوة التي قام بها كلا من اللاعب نواف العابد ومحمد الشلهوب وعبدالله المعيوف خلال الايام الماضية والتي عملت على مطالبة الجماهير بمساندة فريق الهلال.

ويسعى اللاعبون إلى العمل على الفوز امام فريق الفتح والاهلي والرائد.

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