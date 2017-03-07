ريال مدريد ونابولي اليوم في مباراة تراجيدية والنادي الملكي يسعى للانتقام من خسارة لقاء الذهاب

ويستعيد ريال مدريد خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة إيبار الأخيرة بداعي الإصابة، بالإضافة إلى النجمين الويلزي جاريث بيل والإسباني ألفارو موراتا اللذين غابا عن اللقاء ذاته بداعي الإيقاف.

وقرر زيدان أن يصطحب جميع اللاعبين المتاحين في رحلة الفريق إلى نابولي، باستثناء الظهير البرتغالي فابيو كوينتراو، والمدافع الفرنسي رفائيل فاران اللذين يواصلات تعافيهما من الإصابة، على أن يستبعد زيزو أربعة لاعبين من القائمة قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

على الجانب الآخر، سيكون نابولي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، مطالباً بالهدوء والحذر أمام ريال مدريد، واستغلال الحالة الفنية الرائعة التي ظهر بها لاعبو الفريق في مباراتهم الماضية أمام روما على ملعب الأخير، والتي انتهت بفوز نابولي بهدفين لهدف.

ويحتل نابولي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الثاني، وعلى بعد 10 نقاط من يوفنتوس المتصدر، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم في المسابقة بعدما تمكن لاعبوه من إحراز 62 هدفاً حتى الآن.