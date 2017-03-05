مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 20 من دوري جميل السعودي لعام 2017/1438

مع اقتراب الدوري السعودي على الانتهاء وضمن التعادل الذي حصل في الجولة العشرين من الدوري السعودي مع فريق النصر والاهلي الامر الذي يزيد من أهمية مباراة الكلاسيكو التي ستجمع كلا من فريق الهلال والاتحاد خلال مساء هذا اليوم.

بحيث في حال تحقيق الاتحاد انتصار جديد سيؤدي إلى العمل على اثارة الدوري السعودي وذلك من خلال تهديد صدارة الدوري من قبل الهلال، لكون أن التعادل الذي حدث خلال الجولة الماضية لدى نادي الاهلي والنصر عمل على احداث الكثير من التغيرات في ترتيب الدوري.

الامر الذي يمهد لفريق الاتحاد في العودة الى المركز الثاني على الرغم من فقدانه ثلاث نقاط بسبب القرار الصادر من قبل الفيفا بخصوص خصم النقاط.

ونتيجة لهذا الامر فسيكون على فريق النصر والاهلي العمل على متابعة المباراة التي ستقام اليوم بين الاتحاد والهلال من أجل الاطمئنان على بقاء المنافسة، بالإضافة إلى ان كلا الفريقين يهمهم تحقيق التعادل الايجابي أو فوز الاتحاد من أجل ابقاء المنافسة لكون في حالة فوز الهلال فسيؤدي إلى العمل على توسيع الفارق بين اقرب منافسيه.