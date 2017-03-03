مباراة النصر والفيصلي بث مباشر اليوم 3-3-2017 رابط مشاهدة مباراة النصر السعودي والفيصلي اون لاين

كشفت تقارير اعلامية مختلفة الحديث عن إن نادي النصر قام خلال الامس بالعمل على أغلاق ملف قضية اللاعب الكولومبي أرماندو ويلا، وذلك بعد اعلان الطاقم المسؤول في النادي، بحيث تعد من ضمن أحد القضايا المرفوعة امام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ولقد تضمنت الصفحة الرسمية الخاصة بنادي النصر بتغريد بان الهيئة أعضاء الشرف المهندس شرف الحريري سيقوم بالعمل على تغطية المبلغ الخاص بالقضية، ولقد قامت إدارة النصر بالعمل على التعاقد مع الاعب الكولومبي أرماندو ويلا خلال الفترة الشتوية من عام 2015.

إلا ان اداء الاعب مع فريق النصر لم يقدم بشكل الايجابي والمطلوب مما ترتب عليه قيام إدارة النصر بالعمل على انهاء عقده، إلا انه ترتب عليه بعض المستحقات المالية الازمة لذلك الامر الذي ترتب عليه توجه الاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن الاعب قد شارك في ثماني مباريات مع فريق النصر ضمن الدوري السعودي ولقد شارك في تسجيل اربعة اهداف، أما بالنسبة للبطولة الاسيوية فقد شارك بأربعة مواجهات ولم يتمكن من تسجيل أي هدف، وتمكن الاعب من أحراز هدف ضمن نهائي كأس ولي العهد.