الزعيم ينهي استعداداته التدريبية من اجل مباراة الهلال والريان في الملز

كشفت التقارير الاعلامية المختلفة انهاء نادي الهلال جميع التدريبات الخاصة بالفريق ضمن مساء الامس، ولقد قام المدرب الخاص بنادي الهلال بالعمل على التركيز بخصوص الجوانب الفنية التي تطلبها لقاء الهلال والريان القطري.

حيث قام بالبدء بتدريبات من خلال بعض التدريبات الفنية مع اختتامها بمجموعة من الامور الفنية التي تتطلب التركيز عليها في الملعب والتدريب الاعبين على اسلوب الضغط الكبير الذي يقوموا به بالإضافة إلى ما يتعرضون له، بالإضافة إلى ذلك فقد قام بالعمل على القيام بمجموعة من الامور التكتيكية التي يحتاجها الفريق في اللقاء.

ولقد شهدت التدريبات الخاصة بالفريق حضور كلا من الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عضو شرف النادي، والأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة النادي، وعضو شرف النادي عمران السويلم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.